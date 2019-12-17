Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
Украина вводит новые санкции против России
Украина вводит новые санкции против России
Украина
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
Крым ответил на угрозы Гордона
Крым ответил на угрозы Гордона
Политика

Мужчина приготовил свинину без огня в раскаленной машине 

Рамблер 45 минут назад
Мужчина приготовил свинину без огня в раскаленной машине
Фото: Reuters
Житель австралийского Перта Стю Пенджли приготовил свиное жаркое в своем Datsun Sunny в 39-градусную жару, чтобы показать, как опасно оставлять детей и животных в похожих условиях. Об этом сообщает Daily Mail.
Водитель потратил на приготовление 1,5-килограммового блюда десять часов. Использовать огонь ему для этого не понадобилось — мясо просто лежало внутри машины на солнце.
Пенджли отслеживал температуру в автомобиле: к семи часам утра машина прогрелась до 39 градусов Цельсия, а к часу дня внутри был уже 81 градус.
В доказательство того, что раскаленная машина отлично справилась с готовкой, австралиец опубликовал фото жаркого.
Он подчеркнул, что поджаренная свинина и ошеломляющие температуры должны служить предупреждением тем, кто надолго оставляет в машине живых существ.
Как сообщал «Рамблер», прошлым летом в подмосковном городе Ступино пятилетний мальчик задохнулся в запертом автомобиле. Мать ушла на собеседование и оставила ребенка запертым внутри более чем на два часа. Вскрытие показало, что мальчик перенес тепловой удар.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 100
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной 1
Крым ответил на угрозы Гордона
Крым ответил на угрозы Гордона 453
Депутат ответила за сравнение малоимущих с зеками
Депутат ответила за сравнение малоимущих с зеками 41
Экс-спецназовец рассказал об убийствах оппонентов Лукашенко
Экс-спецназовец рассказал об убийствах оппонентов Лукашенко 21
Видео
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
00:37
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
06:41
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
В мире Статьи
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
01:17
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
Происшествия
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
01:17
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
Криминал Общество
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
02:15
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
В мире
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
02:55
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение