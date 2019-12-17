Мужчина приготовил свинину без огня в раскаленной машине

Житель австралийского Перта Стю Пенджли приготовил свиное жаркое в своем Datsun Sunny в 39-градусную жару, чтобы показать, как опасно оставлять детей и животных в похожих условиях. Об этом сообщает Daily Mail

Водитель потратил на приготовление 1,5-килограммового блюда десять часов. Использовать огонь ему для этого не понадобилось — мясо просто лежало внутри машины на солнце.

Пенджли отслеживал температуру в автомобиле: к семи часам утра машина прогрелась до 39 градусов Цельсия, а к часу дня внутри был уже 81 градус.

В доказательство того, что раскаленная машина отлично справилась с готовкой, австралиец опубликовал фото жаркого.

Он подчеркнул, что поджаренная свинина и ошеломляющие температуры должны служить предупреждением тем, кто надолго оставляет в машине живых существ.

Как сообщал «Рамблер», прошлым летом в подмосковном городе Ступино пятилетний мальчик задохнулся в запертом автомобиле. Мать ушла на собеседование и оставила ребенка запертым внутри более чем на два часа. Вскрытие показало, что мальчик перенес тепловой удар.