Депутат прокомментировала свои слова о малоимущих россиянах

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева заявила, что публикации о том, что она сравнила малоимущих граждан с уголовниками, появились после ее требований навести порядок с тарифами. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Рамблер» писал, что ранее депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих жителей России от уплаты подоходного налога, сравнив их с заключенными, которых обеспечивает государство.

По словам Гусевой, введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако ее выступление начали распространять только в начале этой недели.

«Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен», — заявила Гусева.

Она также подчеркнула, что выросла в обычной семье и не обидит простого человека, а ее слова были вырваны из контекста.