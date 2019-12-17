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Политика

Депутат прокомментировала свои слова о малоимущих россиянах 

Рамблер + ещё 3 41 минуту назад
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева заявила, что публикации о том, что она сравнила малоимущих граждан с уголовниками, появились после ее требований навести порядок с тарифами. Об этом она рассказала РИА Новости.
«Рамблер» писал, что ранее депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих жителей России от уплаты подоходного налога, сравнив их с заключенными, которых обеспечивает государство.
По словам Гусевой, введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако ее выступление начали распространять только в начале этой недели.
«Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен», — заявила Гусева.
Она также подчеркнула, что выросла в обычной семье и не обидит простого человека, а ее слова были вырваны из контекста.
Комментарии 41 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Видео , Ирина Гусева , Почта России , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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