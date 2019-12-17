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Российские врачи пожаловались Путину на дефицит лекарств и массовые увольнения 

Lenta.ru 23 минуты назад
Российские врачи пожаловались Путину
Фото: РИА Новости
Врачи детской клинической больницы Уфы пожаловались президенту Владимиру Путину на своего главврача, под руководством которого в медучреждении началась разруха: образовался дефицит лекарств, начались массовые увольнения, не хватает медсестер. Об этом медики написали в анонимном письме главе государства, сообщает «Коммерсантъ».
В документе указаны проблемы с поставками медикаментов. В клинике часто используют дженерики вместо оригинальных препаратов, но даже они не всегда есть. Авторы текста подчеркнули, что экстренные пациенты по несколько дней лежат без лечения и ждут закупки нужных лекарств, а медицинских перчаток иногда не бывает неделями.
В жалобе сказано, что в июле в больнице прошла проверка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, перед которой руководство закупило препараты и расходные материалы. Проверяющим сказали, что они постоянно имеются в учреждении, но спустя два дня многое из купленного закончилось. В сентября были израсходованы последние запасы миорелаксантов и наркотических анальгетиков. Хирургические операции приходилось переносить на неопределенный срок, а маленькие пациенты в реанимации не получали обезболивания.
Медики также рассказали о претензиях к оплате труда. Они отметили, что «не видят денег» и зависят от стимулирующих выплат, которые назначаются начальством. Также в клинике наблюдается нехватка среднего медперсонала, при этом у главврача Рустэма Ахметшина 12 заместителей.
Из-за «наплевательского отношения» руководства к сотрудникам за последний год уволилось 76 работников больницы. Авторы письма указали, что Ахметшин общается с подчиненными как с крепостными. По распоряжению администрации из ординаторских и сестринских убрали диваны и кресла, и во время ночного дежурства не занятому персоналу негде спать.
В 2017 году врачи этой клинической больницы уже обращались к Путину, после чего были уволены заместитель главврача по хирургии и заведующий отделением анестезиологии и реанимации. Четверо авторов жалобы были вынуждены уволиться.
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Комментарии 9 
Теги:
Общество , Владимир Путин
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