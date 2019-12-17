«Марионетка, а не „Человек года“»: россияне высказались о Грете Тунберг

Аналитическая служба Рамблера обратилась к читателям с вопросом: «Считаете ли вы Грету Тунберг "Человеком года"?».

74% опрошенных не считают ее достойной этого звания. Более того, они уверены в том, что в ее деятельности замешаны посторонние лица.

«Считаю, что она обычная марионетка в руках кукловодов. Это бизнес, а не защита», — высказались они.

19% россиян утверждают, что в числе номинантов были кандидаты гораздо достойнее Греты.

5% респондентов ничего о ней не знают, поэтому судить отказались.

И только 2% участников исследования встали на сторону Греты, назвав ее истинным «Человеком года».

«Так активно борется за защиту окружающей среды! Где таких вообще встретить можно?», — прокомментировали россияне.

Всего в опросе приняли участие 15115 человек.

Активистка Грета Тунберг заявила, что была вынуждена путешествовать по Германии на полу поезда, а на самом деле путешествовала в вагоне первого класса.

Несколько дней назад в своем твиттере она опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей в коридоре поезда на багаже. В подписи Тунберг сообщила, что едет из Базеля через Германию, поезд столь «переполнен», что в течение некоторого времени она была вынуждена сидеть на полу, а место получила лишь после немецкого города Геттингена.

Активистка подчеркнула, что езда на полу поезда — это не проблема, потому что она «наконец-то едет домой», а также потому что переполненные поезда — свидетельство высокого спроса на поездки на них.