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«Марионетка, а не „Человек года“»: россияне высказались о Грете Тунберг 

Рамблер 47 минут назад
Аналитическая служба Рамблера обратилась к читателям с вопросом: «Считаете ли вы Грету Тунберг "Человеком года"?».
74% опрошенных не считают ее достойной этого звания. Более того, они уверены в том, что в ее деятельности замешаны посторонние лица.
«Считаю, что она обычная марионетка в руках кукловодов. Это бизнес, а не защита», — высказались они.
19% россиян утверждают, что в числе номинантов были кандидаты гораздо достойнее Греты.
5% респондентов ничего о ней не знают, поэтому судить отказались.
И только 2% участников исследования встали на сторону Греты, назвав ее истинным «Человеком года».
«Так активно борется за защиту окружающей среды! Где таких вообще встретить можно?», — прокомментировали россияне.
Всего в опросе приняли участие 15115 человек.
Активистка Грета Тунберг заявила, что была вынуждена путешествовать по Германии на полу поезда, а на самом деле путешествовала в вагоне первого класса.
Несколько дней назад в своем твиттере она опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей в коридоре поезда на багаже. В подписи Тунберг сообщила, что едет из Базеля через Германию, поезд столь «переполнен», что в течение некоторого времени она была вынуждена сидеть на полу, а место получила лишь после немецкого города Геттингена.
Активистка подчеркнула, что езда на полу поезда — это не проблема, потому что она «наконец-то едет домой», а также потому что переполненные поезда — свидетельство высокого спроса на поездки на них.
«Уважаемая Грета, спасибо, что поддерживаете железнодорожников в борьбе с изменением климата! Мы рады, что вы были с нами в субботу, но было бы еще лучше, если бы вы также сообщили, насколько дружелюбно и компетентно за вами ухаживала наша команда в первом классе», —сказано в официальном твиттере Deutsche Bahn — основного оператора железных дорог в Германии.
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Комментарии 53 
Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , Видео , Грета Тунберг
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