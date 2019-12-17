Новый плацкарт со шторками от попутчиков 

На Казанском вокзале представили макет нового плацкартного вагона со шторками, об этом сообщает ТАСС.
Теперь пассажиры могут закрыться от попутчиков. Боковые полки имеют шкафчики для личных вещей. Интерьер выполнен в бежево-серах тонах, полки обиты темно-бежевой кожей. Каждому пассажиру доступен личный столик. Макет представляет собой часть плацкартного вагона, где можно посидеть, открыть шкафы, откинуть столики и т.д. Расположен он в зале ожидания Казанского вокзала. По замыслу создателей, новый плацкарт должен заменить традиционный. В вагоне также есть специальная зона, где установлены аппараты с едой и напитками.