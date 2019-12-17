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Криминал

Муж выиграл миллионы в онлайн-казино, пока жена была в туалете 

Рамблер 1 час назад
Муж выиграл миллионы в онлайн-казино, пока жена была в туалете
Фото: РИА Новости
Британец выиграл 3,79 миллиона фунтов стерлингов (почти 317 миллионов рублей) в онлайн-казино, сделав ставку всего в один фунт, пока его жена была в туалете. Об этом сообщает Mirror.
Томми и Шелли Рош, родители восьмерых детей, в тот вечер вместе безуспешно делали ставки в онлайн-казино, но когда женщина отлучилась, ее муж сорвал джекпот в автомате The Pig Wizard.
Благодаря выигрышу семья собирается переехать из своего лондонского муниципального дома с тремя спальнями в особняк с конюшнями в графстве Кент стоимостью 850 тысяч фунтов стерлингов (71 миллион рублей). Увеличить свой доход они планируют с помощью инвестиций в недвижимость.
Их дети — в возрасте 12-и, десяти, девяти, семи, пяти, трех лет, года и восьми месяцев — никогда не были за границей, но теперь собираются посетить Диснейленд и Нью-Йорк. Также супруги планируют купить автомобиль BMW X5.
30-летний Томми два года назад остался без работы, его жена также не работала и занималась детьми. Семья жила на пособия для своих детей.
Как сообщал «Рамблер», ранее британский строитель, 42-летний отец троих детей Стив Томсон выиграл джекпот лотереи EuroMillions — 105 миллионов фунтов стерлингов (около 8,7 миллиарда рублей). Мужчина не стал бросать работу и купил на выигранные деньги подержанный автомобиль. Своим приоритетом он назвал покупку нового дома со спальнями для каждого из его детей.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество
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