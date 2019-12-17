Муж выиграл миллионы в онлайн-казино, пока жена была в туалете

Британец выиграл 3,79 миллиона фунтов стерлингов (почти 317 миллионов рублей) в онлайн-казино, сделав ставку всего в один фунт, пока его жена была в туалете. Об этом сообщает Mirror

Томми и Шелли Рош, родители восьмерых детей, в тот вечер вместе безуспешно делали ставки в онлайн-казино, но когда женщина отлучилась, ее муж сорвал джекпот в автомате The Pig Wizard.

Благодаря выигрышу семья собирается переехать из своего лондонского муниципального дома с тремя спальнями в особняк с конюшнями в графстве Кент стоимостью 850 тысяч фунтов стерлингов (71 миллион рублей). Увеличить свой доход они планируют с помощью инвестиций в недвижимость.

Их дети — в возрасте 12-и, десяти, девяти, семи, пяти, трех лет, года и восьми месяцев — никогда не были за границей, но теперь собираются посетить Диснейленд и Нью-Йорк. Также супруги планируют купить автомобиль BMW X5.

30-летний Томми два года назад остался без работы, его жена также не работала и занималась детьми. Семья жила на пособия для своих детей.

Как сообщал «Рамблер», ранее британский строитель, 42-летний отец троих детей Стив Томсон выиграл джекпот лотереи EuroMillions — 105 миллионов фунтов стерлингов (около 8,7 миллиарда рублей). Мужчина не стал бросать работу и купил на выигранные деньги подержанный автомобиль. Своим приоритетом он назвал покупку нового дома со спальнями для каждого из его детей.