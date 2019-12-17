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Политика

Мать нашла у дочери рак во время шоппинга 

Рамблер 41 минуту назад
Мать нашла у дочери рак во время шоппинга
Фото: РИА Новости
Жительница английского города Нельсон Никола Роу отправилась со своей дочерью Шеннон на поиски платья для выпускного бала и во время шоппинга заметила на шее девочки раковую опухоль. Об этом сообщает The Sun.
«Мы с Шеннон ходили по магазинам выпускных платьев, атмосфера была отличной. Затем мы пообедали… И я заметила комок на ее шее. Я старалась не паниковать, но я знала, что нам нужно обратиться к врачу», — рассказала 39-летняя женщина.
Обследование показало, что у 17-летней девочки злокачественные опухоли на шее и щитовидной железе. Мама школьницы отметила, что ее дочь всегда была в хорошей форме, занималась спортом, была увлеченной велосипедисткой и танцовщицей. До этого у нее вообще не было проблем со здоровьем.
Через две недели после похода по магазинам Шеннон перенесла шестичасовую операцию в Королевской детской больнице Манчестера, ей сделали разрез от уха до уха. Рак оказался более запущенным, чем думали врачи, девочка не могла говорить после процедуры.
Через два месяца Шеннон сделали вторую операцию, после чего она начала лучевую терапию. Сейчас она идет на поправку.
«Она пережила ужасные испытания, но я так горжусь тем, как она справилась. У нее остался шрам, который она называет своей «второй улыбкой», — рассказала мама Шеннон.
Как сообщал «Рамблер», ранее 22-летняя американка пожаловалась, что ее лечили от рака груди антибиотиками. По ее словам, сначала врач не верил, что молодая женщина может страдать от онкологического заболевания. Однако позже выяснилось, что ее рак уже распространился на несколько лимфатических узлов и ребро. Девушке провели лампэктомию (секторальная операция на молочной железе).
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество
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