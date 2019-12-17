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Бутину взял на работу российский телеканал 

ИА Regnum + ещё 6 21 минуту назад
Бутину взял на работу российский телеканал
Фото: РИА Новости
Общественница Мария Бутина, освобождённая из американской тюрьмы, стала сотрудницей телеканала RT. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 декабря на сайте канала.
Бутина уже участвовала в стриме «Молодая кровь!» 11 декабря. Она будет вести стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
Как сообщало ИА REGNUM летом 2018 года Бутину арестовали в США, её обвиняли в частности в накрушении законов об иностранных агентах. Гражданку России освободили в октябре 2019 года. В ноябре стало известно о включении Бутиной в группу экспертов по защите прав граждан РФ за рубежом.
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Теги:
Общество , Мария Бутина , ИА REGNUM , Russia Today
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