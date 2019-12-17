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Политика

Депутата Госдумы раскритиковали за слова о малоимущих 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Депутата Госдумы раскритиковали за слова о малоимущих
Фото: РИА Новости
В сети раскритиковали депутата Госдумы Ирину Гусеву, которая высказалась против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц, который бы облегчил финансовую нагрузку для малоимущих слоев населения. Об этом сообщает издание «Ридус» во вторник, 17 декабря.
Парламентарий считает, что не целесообразно предоставлять такую возможность бывшим заключенным или тунеядцам.
«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — сказала она.
Некоторые интерент-пользователи посчитали, что таким образом Гусева сравнила малоимущих жителей России с уголовниками. Так, один из пользователей, которого цитирует «Ридус», предложил депутату сложить мандат.
В свою очередь, депутат Петр Толстой в беседе с НСН предположил, что Гусева не сравнивала, а приводила пример.
«Не уверен, что здесь есть сравнение, скорее она привела пример, а пример такой приводить можно, такие случаи есть», — сказал он.
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Комментарии 1 
Теги:
Общество , Другое , Ирина Гусева , Петр Толстой , Госдума , Ридус
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