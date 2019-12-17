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Общество

Сорвавший джекпот строитель перестал брать с клиентов деньги 

Рамблер 1 час назад
Сорвавший джекпот строитель перестал брать с клиентов деньги
Фото: РИА Новости
Британский строитель, выигравший в лотерею EuroMillions 105 миллионов фунтов стерлингов (около 8,7 миллиарда рублей), решил бесплатно закончить работы в домах своих клиентов перед Рождеством. Об этом сообщает The Sun.
42-летний отец троих детей Стив Томсон выиграл джекпот EuroMillions в декабре этого года. Мужчина заявил, что победа стала для него «нравственной проблемой». Он решил пока не оставлять работу и завершить все взятые заказы.
На прошлой неделе Томсон закончил установку оранжереи для своей соседки в Селси, графство Западный Суссекс. Он отказался от оплаты за работу, позволив женщине сэкономить деньги перед Рождеством.
Соседка мужчины рассказала, что Томсон все еще использует для работы свой старый желтый фургон.
Мужчина отмечал, что после выигрыша приоритетом для него стала покупка нового дома со спальнями для каждого из его троих детей. Сейчас они с женой и детьми живут в доме, где всего три комнаты. Один из сыновей попросил у отца электромобиль Tesla, а дочь — розовый iPhone. Однако мужчина уже сказал наследникам, что если они хотят чего-то, то им придется на это заработать. Также Томсон заявил, что роскошные авто — пустая трата денег, и купил на выигранные деньги подержанный автомобиль.
Как сообщал «Рамблер», ранее супруги из американского штата Луизиана во время уборки нашли забытый лотерейный билет и выиграли 1,8 миллиона долларов. Они купили билет в июне, но забыли о нем и обнаружили его только перед Днем благодарения (отмечается в четвертый четверг ноября). Супруги решили проверить билет на сайте лотереи и выяснили, что он выигрышный и до окончания срока его действия остается еще две недели.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество
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