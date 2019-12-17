Россияне стали чаще жаловаться на коллекторов

Граждане России стали чаще жаловаться на коллекторов

За десять месяцев служба судебных приставов получила почти 23,5 тысячи обращений — это на треть больше, чем в 2018-м.

«Это рекордный показатель с момента наделения приставов надзорными функциями в 2017 году», — приводит газета «Известия» данные ФССП.

Общая сумма штрафов, которую суды назначили с начала года за нарушение закона о коллекторах, увеличилась на 48,5% — почти до 92 миллионов рублей. Чаще всего граждане жалуются на навязчивые звонки коллекторов и сообщения, которые представители службы взыскания отправляют как самим должникам, так и их близким.