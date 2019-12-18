Олигарх предложил уволить 25 миллионов россиян

25 миллионов россиян можно смело уволить. Об этом «Комсомольской правде» на условиях анонимности заявил фигурант российского списка «Форбс».

Он оценил число официально и неофициально работающих в стране граждан в 70 миллионов и выразил уверенность, что 25 миллионов из них можно смело сократить, и российская экономика никоим образом не пострадает.

«За слова человек отвечает: в своей компании он за 15 лет сократил четверых из каждых пяти сотрудников, финансовые показатели за это же время выросли в разы», — отмечает издание.

«КП» добавляет, что работа 25 миллионов россиян, по сути, бесполезна, так как основным ее смыслом является поддержание на плаву их самих. Также издание напомнило о результатах исследования, проведенного несколько лет назад одним из сервисов по поиску работы.

Тогда представителей разных профессий попросили оценить, как часто они выполняют бессмысленные обязанности. Лидерами с большим отрывом оказались чиновники, а следом за ними располагались работники сферы управления персоналом, медики и фармацевты. Своими лишенными смысла должностными обязанностями опрошенные чаще всего называли написание отчетов, участие в совещаниях и согласование документов.