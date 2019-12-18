Бизнесмен из Forbes заявил, что 25 млн россиян нужно сократить

Порядка 25 миллионов россиян выполняют ненужную работу. Об этом анонимно «Комсомольской правде» рассказал один из фигурантов списка Forbes.

«У нас сейчас сколько работающих, официально или неофициально? Более 70 миллионов. Так вот, по-хорошему, 25 миллионов из них можно смело сократить — экономика страны не пострадает», — заявил источник.

Отмечается, что бизнесмен продемонстрировал это на собственной компании: за 15 лет он сократил четырех из каждых пяти сотрудников.

Источник из федерального министерства рассказал, что государство стоит перед дилеммой: выводить страну из стагнации или и дальше поддерживать «социальную стабильность». Журналисты приходят к выводу, что 25 миллионов человек в России делают никому не нужную работу, основной смысл которой сводится к тому, чтобы остаться самим на плаву. В качестве примера «Комсомольская правда» приводит чиновников.