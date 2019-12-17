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«Известия»: Роспотребнадзор забраковал каждый десятый предмет одежды 

Газета.Ru 1 час назад
Роспотребнадзор забраковал одежду в РФ
Фото: Depositphotos
Инспекторы Роспотребнадзора забраковали 11,2% предметов одежды из всех, которые они проверели с января по сентябрь 2019 года. Об этом пишут "Известия".
Отмечается, что в категорию "одежда" не были включены меховые изделия. Всего таких предметов было изъято из оборота 5,4% из числа проверенных образцов.
Кроме того, в данный период Роспотребнадзор обнаружил брак в 6,1% пар обуви.
Как стало известно, использование опасных тканей и подделка мировых брендов стали самыми распространенными среди нарушений.
Эксперты считают, что товары брендовой продукции по низким ценам, который являются имитацией оригинала, пользуется большим спросом у потребителей.
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Теги:
Общество , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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