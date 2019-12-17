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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году 

Ura.Ru + ещё 6 50 минут назад
В 2020 году россиян ждут восемь сокращенных рабочих недель. Дополнительные выходные появятся благодаря праздникам и переносам праздничных дней, выпадающих на выходные, сообщили в Роструде.
Согласно утвержденному производственному календарю на следующий год, сокращенные рабочие недели выпадают на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая пройдет сразу же после новогодних каникул. «Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», — цитирует РИА «Новости» замглавы Роструда Ивана Шкловца.
Большинство дополнительных выходных приходится на весну. Празднование Международного женского дня сократит рабочую неделю до четырех дней. Кроме этого, короткая рабочая неделя ждет россиян с 27 по 30 апреля в связи с празднованием Дня весны и труда. Традиционно сокращенная рабочая неделя будет приурочена к празднованию Дня Победы.
Летние выходные ждут россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Осенний брейк будет приурочен ко Дню народного единства и разобьет рабочую неделю с 2 по 6 ноября выходным 4 ноября.
Ранее стало известно, что первая рабочая неделя 2020 года будет двухдневной. Первый рабочий день после новогодних праздников выпадает на четверг, 9 января, напоминает «Утро.ру». Что касается работы 30 и 31 декабря, психологи считают, что люди в эти дни будут лишь создавать видимость работы, а работодатели уйдут в минус, сообщает «Национальная служба новостей».
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Теги:
Общество , Видео , Роструд , Ytro.ru , РИА Новости
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