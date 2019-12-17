В Общественной палате изучат проблемы россиян

В Общественной палате России проанализируют все обращения россиян и составят карту проблем правоприменения, рассказала «Парламентской газете» секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
«Наша работа с обращениями граждан — это важный инструмент работы с реальной повесткой. Это не только помощь конкретному человеку, но и анализ, обобщение всех этих проблем. Сегодня мы занимаемся формированием карты проблем, анализом того, что всё-таки не работает — это анализ правоприменения», — сказала Михеева.
По её словам, члены Общественной палаты намерены сосредоточиться на реальных делах.
«Попробуем сформировать карту мнений россиян. Буквально нанесём на карту страны запросы россиян, проанализируем их, сформулируем предложения и направим их в федеральные органы исполнительной власти. Предложения поступают разные — от транспорта и медицины до образования», — пояснила эксперт.
Кроме того, в 2020 году общественники продолжат практику проведения нулевых чтений законопроектов. В уходящем году такую экспертизу прошла 21 инициатива.
«Мы намерены в полную силу использовать все возможности, предоставленные нам законом. Федеральный закон «Об общественной палате» каждому члену палаты даёт огромный инструментарий в руки — это в том числе направление запросов и представительство в Госдуме, когда обсуждаются резонансные законы», — напомнила она.