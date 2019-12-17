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В Общественной палате составят карту проблем, на которые указывают россияне 

Парламентская газета + ещё 8 2 часа назад
В Общественной палате изучат проблемы россиян
Фото: РИА Новости
В Общественной палате России проанализируют все обращения россиян и составят карту проблем правоприменения, рассказала «Парламентской газете» секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
«Наша работа с обращениями граждан — это важный инструмент работы с реальной повесткой. Это не только помощь конкретному человеку, но и анализ, обобщение всех этих проблем. Сегодня мы занимаемся формированием карты проблем, анализом того, что всё-таки не работает — это анализ правоприменения», — сказала Михеева.
По её словам, члены Общественной палаты намерены сосредоточиться на реальных делах.
«Попробуем сформировать карту мнений россиян. Буквально нанесём на карту страны запросы россиян, проанализируем их, сформулируем предложения и направим их в федеральные органы исполнительной власти. Предложения поступают разные — от транспорта и медицины до образования», — пояснила эксперт.
Кроме того, в 2020 году общественники продолжат практику проведения нулевых чтений законопроектов. В уходящем году такую экспертизу прошла 21 инициатива.
«Мы намерены в полную силу использовать все возможности, предоставленные нам законом. Федеральный закон «Об общественной палате» каждому члену палаты даёт огромный инструментарий в руки — это в том числе направление запросов и представительство в Госдуме, когда обсуждаются резонансные законы», — напомнила она.
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Комментарии 1 
Теги:
Общество , Социология , Законопроекты , Лидия Михеева , Общественная палата России , Госдума , Парламентская газета
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