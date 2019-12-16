Не известные ранее свойства аспирина

Предотвратит рак и продлит жизнь: неизвестные ранее свойства аспирина

Регулярный приём аспирина может благотворно влиять на состояние здоровья людей, предрасположенных к возникновению рака органов желудочно-кишечного тракта, и, как следствие, продлить жизнь, сообщает издание JAMA.

Однако ученые до сих пор не знают, какое количество препарата необходимо принимать для этого.

Исследования американских специалистов были построены на наблюдении за 150 тысячами добровольцев старше 65 лет, которые в течение 15 лет с 1993-го по 2008-ой год отвечали на вопросы, касающиеся аспирина. В результате умерло 40,5 тысяч участников эксперимента, но выяснилось, что среди тех, кто принимал препарат регулярно, количество смертей оказалось на 19% меньше, чем среди тех, кто его не принимал совсем.

«Основное внимание мы уделили смертности от рака кишечника, поскольку есть много доказательств того, что использование аспирина может снизить риск смерти от рака органов желудочно-кишечного тракта», — приводит издание слова специалистов.

Ученые, основываясь на результатах своей работы, заявили, что аспирин на 29% снизил риск возникновения рака кишечника и на 25% — рака желудка.

«Мы обнаружили выраженную связь между потреблением аспирина и снижением смертности от всех причин — любых видов рака, рака желудочно-кишечного тракта и толстой кишки среди людей в возрасте 65 лет и старше», — говорится в резолютивной части исследования.

При этом ученые признаются, что сведения о регулярности и частоте приема препарата могут быть неточными, поскольку данные передавались специалистам исключительно участниками эксперимента. Поэтому намечены новые исследования, которые позволят сделать более конкретные выводы.