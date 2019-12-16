Россиянам выдадут пятилетние шенгенские визы

Россиянам будут выдавать пятилетние шенгенские визы

После вступления в силу в 2020 году новых правил выдачи шенгенских виз часто путешествующие россияне смогут получать пятилетний въездной документ. Об этом в понедельник сообщил РИА «Новости» генеральный консул Италии Франческо Форте.

По его словам, новыми правилами планируется отрегулировать периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет.

«Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», — сказал дипломат.

В июне совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, которые упрощают получение долгосрочных шенгенских виз для иностранцев. Многократную визу на год будут выдавать, если заявитель в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три визы. Двухлетнюю визу — если путешественник за предыдущие два года законно получил и использовал однолетнюю визу. Если в течение трех лет была законно получена и использована двухлетняя виза, то, согласно новым правилам, туристу одобрят пятилетнюю.