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Россиянам будут выдавать пятилетние шенгенские визы 

Парламентская газета + ещё 9 31 минуту назад
Россиянам выдадут пятилетние шенгенские визы
Фото: depositphotos.com
После вступления в силу в 2020 году новых правил выдачи шенгенских виз часто путешествующие россияне смогут получать пятилетний въездной документ. Об этом в понедельник сообщил РИА «Новости» генеральный консул Италии Франческо Форте.
Что изменится в правилах выдачи шенгенских виз россиянам в 2020 году
По его словам, новыми правилами планируется отрегулировать периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет.
«Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», — сказал дипломат.
В июне совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, которые упрощают получение долгосрочных шенгенских виз для иностранцев. Многократную визу на год будут выдавать, если заявитель в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три визы. Двухлетнюю визу — если путешественник за предыдущие два года законно получил и использовал однолетнюю визу. Если в течение трех лет была законно получена и использована двухлетняя виза, то, согласно новым правилам, туристу одобрят пятилетнюю.
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Теги:
Общество , Другое , Италия
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