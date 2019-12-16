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Депутаты хотят объединить бакалавриат и магистратуру 

News.ru 2 часа назад
Депутаты хотят объединить бакалавриат и магистратуру
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая заявила, что члены обеих палат парламента и профильные ведомства планируют создание комиссии, которая займётся вопросами объединения магистратуры и бакалавриата.
По её словам, действующими правовыми нормами не закреплены понятия «бакалавр» и «магистр», передаёт АГН «Москва». Она уверена, что соответствующего определения нет из-за невозможности разграничить «искусственное» деление.
Не так давно на Совете по русскому языку президент [Владимир Путин] публично задал вопрос: «А нужно ли деление на бакалавриат и магистратуру?». Задал этот вопрос абсолютно правильно, и на него нужно дать ответ, — подчеркнула она.
Политик добавила, что количество бюджетных мест на бакалавриате и магистратуре отличается.
Ранее News.ru сообщал, что министр просвещения России Ольга Васильева считает, что для обучения по гуманитарным специальностям бакалавриата недостаточно. Как заявила чиновница на Совете при президенте РФ по русскому языку, бакалавриат — это «всего лишь незаконченное высшее образование».
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Комментарии 12 
Теги:
Общество , Ольга Васильева , Ирина Яровая , Владимир Путин , Госдума , АГН "Москва"
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