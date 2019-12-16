Депутаты хотят объединить бакалавриат и магистратуру

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая заявила, что члены обеих палат парламента и профильные ведомства планируют создание комиссии, которая займётся вопросами объединения магистратуры и бакалавриата.

По её словам, действующими правовыми нормами не закреплены понятия «бакалавр» и «магистр», передаёт АГН «Москва». Она уверена, что соответствующего определения нет из-за невозможности разграничить «искусственное» деление.

Не так давно на Совете по русскому языку президент [Владимир Путин] публично задал вопрос: «А нужно ли деление на бакалавриат и магистратуру?». Задал этот вопрос абсолютно правильно, и на него нужно дать ответ, — подчеркнула она.

Политик добавила, что количество бюджетных мест на бакалавриате и магистратуре отличается.