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Чиновница уволилась после мата на встрече с молодежью 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Чиновница уволилась после мата на встрече с молодежью
Фото: © группа Leningrad_guide в Telegram
Начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области Александра Позднякова уволилась после скандала из-за нецензурного слова на публичном выступлении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации.
«Да, Позднякова уволилась по собственному желанию. Она у нас больше не работает», — сказала собеседница агентства.
Ранее СМИ опубликовали видео, в котором Александра Позднякова употребила нецензурное слово, выступая с речью на форуме «Доброволец Ленинградской области». Позже чиновница объяснила это тем, что слушателей «больше трогает» нецензурное слово, чем его литературный аналог.
Глава Сосновоборского округа Михаил Поздняков раскритиковал чиновницу и заявил, что муниципальный служащий не имеет права высказываться подобным образом.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Михаил Поздняков , Ленинградская область
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