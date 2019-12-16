Чиновница уволилась после мата на встрече с молодежью

Начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области Александра Позднякова уволилась после скандала из-за нецензурного слова на публичном выступлении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации.

«Да, Позднякова уволилась по собственному желанию. Она у нас больше не работает», — сказала собеседница агентства.

Ранее СМИ опубликовали видео, в котором Александра Позднякова употребила нецензурное слово, выступая с речью на форуме «Доброволец Ленинградской области». Позже чиновница объяснила это тем, что слушателей «больше трогает» нецензурное слово, чем его литературный аналог.