В Москве еду будут доставлять к поездам

РЖД запустили сервис по доставке еды из кафе и ресторанов к поездам дальнего следования

Еду к поездам будут доставлять собственные курьеры кафе и ресторанов, подключенных к сервису. Оформить доставку блюд к поезду можно при покупке билета на официальном сайте РЖД, а также в личном кабинете в дополнение к ранее купленному проездному документу. Чтобы сделать заказ, пассажирам необходимо перед оплатой проездных документов выбрать доставку еды к поезду из предлагаемых дополнительных услуг. Пассажиры могут сделать заказ не позднее, чем за 48 часов до начала поездки.

Услуга доставки питания сейчас работает в тестовом режиме и доступна для пассажиров поездов, которые отправляются или проходят через Курский вокзал, а также для пассажиров, которые отправляются с Ленинградского вокзала в Москве.

В РЖД заверили, что до конца 2019 года услуга доставки еды к вагонам поездов дальнего следования формирования ФПК будет доступна для пассажиров поездов, отправляющихся с Белорусского, Казанского, Павелецкого, Ярославского, Рижского, Киевского вокзалов столицы, а также Московского и Ладожского вокзалов города Санкт-Петербург. Кроме того, заказать еду можно будет и при отправлении с Московского вокзала Нижнего Новгорода.

В 2020 году география будет расширяться, и услуга станет доступна и на других маршрутах следования поездов ФПК, перечень кафе и ресторанов также увеличится.