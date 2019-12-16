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РЖД запустили сервис по доставке еды из кафе и ресторанов к поездам дальнего следования 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
В Москве еду будут доставлять к поездам
Фото: РИА Новости
"Федеральная пассажирская компания" расширила сервис по доставке еды к поездам дальнего следования, теперь пассажиры могут заказать не только пиццу, но и блюда из кафе и ресторанов, говорится в сообщении "Российских железных дорог".
Еду к поездам будут доставлять собственные курьеры кафе и ресторанов, подключенных к сервису. Оформить доставку блюд к поезду можно при покупке билета на официальном сайте РЖД, а также в личном кабинете в дополнение к ранее купленному проездному документу. Чтобы сделать заказ, пассажирам необходимо перед оплатой проездных документов выбрать доставку еды к поезду из предлагаемых дополнительных услуг. Пассажиры могут сделать заказ не позднее, чем за 48 часов до начала поездки.
Услуга доставки питания сейчас работает в тестовом режиме и доступна для пассажиров поездов, которые отправляются или проходят через Курский вокзал, а также для пассажиров, которые отправляются с Ленинградского вокзала в Москве.
В РЖД заверили, что до конца 2019 года услуга доставки еды к вагонам поездов дальнего следования формирования ФПК будет доступна для пассажиров поездов, отправляющихся с Белорусского, Казанского, Павелецкого, Ярославского, Рижского, Киевского вокзалов столицы, а также Московского и Ладожского вокзалов города Санкт-Петербург. Кроме того, заказать еду можно будет и при отправлении с Московского вокзала Нижнего Новгорода.
В 2020 году география будет расширяться, и услуга станет доступна и на других маршрутах следования поездов ФПК, перечень кафе и ресторанов также увеличится.
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Теги:
Общество , Федеральная пассажирская компания , РЖД
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