Россияне признались, разрешен ли им выезд за границу 

Аналитическая служба Рамблера опросила читателей, разрешен ли им выезд за границу.
57% россиян не имеют никаких с этим проблем.
«Езжу, у меня с этим все нормально», — пояснили они.
39% респондентов за границу не ездят, поэтому, по их словам, не осведомлены, запрещен ли им выезд или нет.
4% опрошенных признались, что им запрещен выезд за границу.
«Сам в этом виноват», — прокомментировали участники.
Всего в опросе приняли участие 7321 человек.
Около 25 миллионам россиян может быть запрещен выезд за границу. Об этом сообщают «Известия».
В ноябре в списке невыездных Федеральной службы судебных приставов числились 1,42 миллиона человек, задолжавших по алиментам. В ноябре 2018 года, как сообщал «Рамблер», таковых было на 143 тысячи меньше.
«Мы часто проводим с ними беседы, спрашиваем, чем провинился ребенок, а они отвечают, что не хотят таким образом содержать бывшую супругу. Конечно, это нелепо», — отмечает депутат Госдумы Светлана Бессараб.