Россияне признались, разрешен ли им выезд за границу

Аналитическая служба Рамблера опросила читателей, разрешен ли им выезд за границу.

57% россиян не имеют никаких с этим проблем.

«Езжу, у меня с этим все нормально», — пояснили они.

39% респондентов за границу не ездят, поэтому, по их словам, не осведомлены, запрещен ли им выезд или нет.

4% опрошенных признались, что им запрещен выезд за границу.

«Сам в этом виноват», — прокомментировали участники.

Всего в опросе приняли участие 7321 человек.

Около 25 миллионам россиян может быть запрещен выезд за границу. Об этом сообщают «Известия».

В ноябре в списке невыездных Федеральной службы судебных приставов числились 1,42 миллиона человек, задолжавших по алиментам. В ноябре 2018 года, как сообщал «Рамблер», таковых было на 143 тысячи меньше.