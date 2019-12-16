Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
На Украине обрадовались шансу поработать на Германию
На Украине обрадовались шансу поработать на Германию
В мире
Лукашенко променял рубли на юани
Лукашенко променял рубли на юани
В мире
Турция срывает покров с российских ЧВК
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире

«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд из РФ 

Газета.Ru + ещё 21 3 часа назад
Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет ФСБ временно ограничивать выезд за рубеж для бывших сотрудников — после ухода со службы они не смогут ездить за границу в течение пяти лет. Инициаторами проекта стали депутаты от партии «Единая Россия», которые еще в октябре представили текст законопроекта. По их мнению это поможет защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от противоправных действий.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Запрет может быть установлен со дня увольнения сотрудника.
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В начале октября 2019 года законопроект был разработан депутатами «Единой России»: Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым, Александром Хинштейном и Адальби Шхагошевым. С такой инициативой они выступили после задержания и привлечения к уголовной ответственности за рубежом экс-сотрудников ФСБ. По мнению авторов законопроекта, это поможет защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от противоправных действий.
«Считаю, что документ правильный. В советские времена еще и жестче были нормы. Считаю, что надо выносить (на заседание Совета Думы — «Газета.Ru») и принимать» — заявил в ходе заседания комитета его глава Леонид Калашников.
По мнению авторов инициативы, причиной задержаний экс-сотрудников был «исключительно факт прохождения ими службы в таких органах». Как ранее пояснял ТАСС глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений. Авторы инициативы также отмечают, что дополнительные меры по защите как военнослужащих, так и гражданских лиц необходимы на фоне напряженной международной обстановки.
Ранее право сотрудников органов безопасности на выезд из страны ограничивалось только в период прохождения военной службы. После увольнения выезд мог быть запрещен только в случае, если экс-сотрудники были осведомлены о сведениях особой важности или имели доступ к материалам под грифом «совершенно секретно».
Один из авторов законопроекта Эрнест Валеев заявил, что сотрудников ФСБ, попадающих под ужесточение, не так много, так как большинство из них и так не могут выезжать за рубеж по закону «О гостайне», поэтому бывшие силовики не будут его критиковать. Он также подчеркнул, что документ подготовлен по инициативе самой ФСБ.
Однако в ходе обсуждения законопроекта возник вопрос, почему речь идет только о сотрудниках ФСБ, и под ужесточение не попадают другие категории военнослужащих, например, Службы внешней разведки (СВР) или войск национальной гвардии. Валеев пояснил, что общего закона по всем категориям военнослужащих нет и для каждой такой группы граждан должны быть разработаны отдельные поправки. Он уточнил, что, например, законопроект, ужесточающий выезд за границу сотрудников МВД, разработан и находится на рассмотрении правительства РФ.
Правила выезда за границу для сотрудников МВД ужесточили еще в 2013 году. Сейчас большинство правоохранителей ездят отдыхать по России — по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, таким образом полицейские укрепляют внутренний туризм.
«Речь идет о 5 млн граждан, но надо учитывать еще и членов семей, с которыми обычно едут отдыхать полицейские. Конечно, основные направления — это юг России, ведомственные здравницы и дома отдыха», — подчеркнул Барзыкин в разговоре с изданием «Коммерсант».
Раньше полицейские отдыхали в Турции. «В России действительно стали отдыхать чаще, тем более что зарплаты долго не повышали. Хотя, с другой стороны, в Турции намного дешевле, чем в том же самом Крыму или Сочи. Но в этом году сотрудники в основном поедут к родителям за город. Некоторые, конечно, могут поехать, например, во Владивосток, но в основном 60–70% разъезжаются по близким родственникам и отдыхают там», — говорил председатель координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин тому же изданию.
Ограничениями для сотрудников МВД долгое время была недовольна Ассоциация туроператоров России — российские компании практически не занимаются организованными турами в разрешенные для полицейских страны. Однако летом 2019 года глава МВД Владимир Колокольцев отменил запрет на отдых в Турции и Таиланде для сотрудников внутренних дел.
Газета.Ru: последние новости
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России "Пяток волосинок": педагога отстранили за отрезанную челку школьника "Пяток волосинок": педагога отстранили за отрезанную челку школьника "Подумаешь, ноги могут отказать": как рожениц губят выдавливанием "Подумаешь, ноги могут отказать": как рожениц губят выдавливанием
Комментарии 1 
Теги:
Общество , Видео , Статьи , Юрий Барзыкин , Василий Пискарев , Михаил Пашкин , Эрнест Валеев , Владимир Колокольцев , Калашников Леонид Иванович , Александр Хинштейн , Владимир Путин , ФСБ , Ассоциация туроператоров России , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ , МВД , Российский союз туриндустрии , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
На Украине обрадовались шансу поработать на Германию
На Украине обрадовались шансу поработать на Германию
Лукашенко променял рубли на юани
Лукашенко променял рубли на юани 20
Турция срывает покров с российских ЧВК
Турция срывает покров с российских ЧВК 424
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 482
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Турция срывает покров с российских ЧВК
03:47
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире Армия
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение