«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд из РФ

Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет ФСБ временно ограничивать выезд за рубеж для бывших сотрудников — после ухода со службы они не смогут ездить за границу в течение пяти лет. Инициаторами проекта стали депутаты от партии «Единая Россия» , которые еще в октябре представили текст законопроекта. По их мнению это поможет защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от противоправных действий.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Запрет может быть установлен со дня увольнения сотрудника.

Эрнестом Валеевым, Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В начале октября 2019 года законопроект был разработан депутатами «Единой России»: Василием Пискаревым Александром Хинштейном и Адальби Шхагошевым. С такой инициативой они выступили после задержания и привлечения к уголовной ответственности за рубежом экс-сотрудников ФСБ. По мнению авторов законопроекта, это поможет защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от противоправных действий.

«Считаю, что документ правильный. В советские времена еще и жестче были нормы. Считаю, что надо выносить (на заседание Совета Думы — «Газета.Ru») и принимать» — заявил в ходе заседания комитета его глава Леонид Калашников.

По мнению авторов инициативы, причиной задержаний экс-сотрудников был «исключительно факт прохождения ими службы в таких органах». Как ранее пояснял ТАСС глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений. Авторы инициативы также отмечают, что дополнительные меры по защите как военнослужащих, так и гражданских лиц необходимы на фоне напряженной международной обстановки.

Ранее право сотрудников органов безопасности на выезд из страны ограничивалось только в период прохождения военной службы. После увольнения выезд мог быть запрещен только в случае, если экс-сотрудники были осведомлены о сведениях особой важности или имели доступ к материалам под грифом «совершенно секретно».

Один из авторов законопроекта Эрнест Валеев заявил, что сотрудников ФСБ, попадающих под ужесточение, не так много, так как большинство из них и так не могут выезжать за рубеж по закону «О гостайне», поэтому бывшие силовики не будут его критиковать. Он также подчеркнул, что документ подготовлен по инициативе самой ФСБ.

Однако в ходе обсуждения законопроекта возник вопрос, почему речь идет только о сотрудниках ФСБ, и под ужесточение не попадают другие категории военнослужащих, например, Службы внешней разведки (СВР) или войск национальной гвардии. Валеев пояснил, что общего закона по всем категориям военнослужащих нет и для каждой такой группы граждан должны быть разработаны отдельные поправки. Он уточнил, что, например, законопроект, ужесточающий выезд за границу сотрудников МВД , разработан и находится на рассмотрении правительства РФ

Правила выезда за границу для сотрудников МВД ужесточили еще в 2013 году. Сейчас большинство правоохранителей ездят отдыхать по России — по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина , таким образом полицейские укрепляют внутренний туризм.

«Речь идет о 5 млн граждан, но надо учитывать еще и членов семей, с которыми обычно едут отдыхать полицейские. Конечно, основные направления — это юг России, ведомственные здравницы и дома отдыха», — подчеркнул Барзыкин в разговоре с изданием «Коммерсант».

Раньше полицейские отдыхали в Турции. «В России действительно стали отдыхать чаще, тем более что зарплаты долго не повышали. Хотя, с другой стороны, в Турции намного дешевле, чем в том же самом Крыму или Сочи. Но в этом году сотрудники в основном поедут к родителям за город. Некоторые, конечно, могут поехать, например, во Владивосток, но в основном 60–70% разъезжаются по близким родственникам и отдыхают там», — говорил председатель координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин тому же изданию.