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Дети Донбасса получат новогодние подарки от жителей Адыгеи 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Дети Донбасса получат подарки от жителей Адыгеи
Фото: РИА Новости
Адыгея направила гуманитарный груз со сладкими новогодними подарками для детей Донбасса, сообщил в понедельник ТАСС заместитель руководителя регионального комитета по делам ГО и ЧС Рашид Манапов.
"Муниципалитеты и организации поддержали инициативу главы Адыгеи по сбору новогодних подарков для детей Донбасса. Мы отправили более тонны груза, который в сопровождении представителя Главного управления МЧС РФ по республике доставит его в Донской спасательный центр в поселок Ковалевку Ростовской области. В дальнейшем наша гуманитарная помощь будет направлена в Донбасс", — сказал он.
Собрано около тысячи подарочных наборов с конфетами и более тысячи бутылок лимонада от местного производителя. Адыгея направляет подарки детям Донбасса четвертый год подряд, уточнил Манапов.
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Теги:
Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Адыгея
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