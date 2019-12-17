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МЧС напомнило правило запуска новогодних фейерверков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Россиянам напомнили правило запуска фейерверков
Фото: РИА Новости
Запуск петард, фейерверков, ракет, салютов и другой пиротехники запрещен с балконов домов, вблизи зданий и даже на сценических площадках, нарушения правил в 2019 году привели к более 70 пожарам, в результате которых свыше 10 человек получили травмы, сообщили в МЧС.
«Применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях, а также на территориях взрыво— и пожароопасных объектов, возле линий электропередачи. Нельзя использовать пиротехнику на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий», — передает ТАСС сообщение ведомства.
Там добавили, что площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий.
«Она должна находиться на расстоянии не менее 50 м от жилых домов, так как ракеты часто залетают на балконы или в квартиры, пробивая оконные стекла. Все это приводит к пожарам. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей», — рассказали в МЧС.
«В этом году из-за нарушений правил пожарной безопасности при запуске фейерверков произошло более 70 пожаров, в результате которых пострадали более 10 человек», — добавили в ведомстве.
В МЧС отметили также, что наибольшую опасность представляет некачественная продукция, не имеющая сертификата соответствия.
«Применение пиротехники должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации», — сказали в МЧС.
В ведомстве посоветовали даже в шутку не направлять фейерверки в сторону зрителей, горящую петарду нельзя держать в руках, к горящему изделию нельзя приближаться менее, чем на 5-10 метров, также нельзя наклоняться над пиротехническим изделием. Если петарда не сработала, то не стоит пытаться поджечь фитиль еще раз. Детям запускать пиротехнику запрещено.
Напомним, 12 декабря Роскачество дало россиянам дали советы по покупке фейерверков.
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