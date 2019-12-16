Каково быть в России отцом в декрете

России почти половина мужчин говорят, что готовы уйти в декретный отпуск вместо своих жен, но только шесть процентов действительно делают это. Для большинства решение взять на себя заботу о ребенке может быть принято только в крайнем случае. Но пока одни стесняются того, что приходится выполнять женские обязанности, другие — ведут блоги и наслаждаются жизнью. О том, зачем мужчине выходить в декретный отпуск и почему в XXI веке это абсолютно нормально, отцы в декретах рассказали «Ленте.ру».

«Сам раньше посмеивался. Мол, муж-альфонс»

Евгений, недавно вышел из декрета, @papa_paap

До декрета я работал менеджером в крупной девелоперской компании. У меня были хорошие перспективы в карьере. Супруга работала в коммуникационном агентстве.

О детях и семейной жизни мы начали мечтать сразу, как только у нас закрутился роман, но слишком интенсивный ритм работы долго не позволял сбыться этим мечтам. Каждый раз мы откладывали планирование ребенка «еще на годик». В итоге беременность наступила неожиданно, в самый разгар нашей карьеры.

Сразу после родов она мне написала: «Привези мне ноутбук». Я испугался и решил проконсультироваться с лечащим врачом, можно ли ей работать в палате. Каково же было мое удивление, когда врач ответил: «Да, конечно можно, на территории роддома есть бесплатный Wi-Fi». Я понял, что, видимо, моя супруга не исключение и многие женщины работают в этот период.

А вот после выписки обстоятельства сложились печально. Супруга сильно заболела и не могла ухаживать за ребенком. Плохое самочувствие и постоянные процедуры в стационаре делали невозможным счастливое материнство. Времени на раздумья не было, и я принял решение бросить работу и помогать в уходе за ребенком. Так я стал отцом в декрете.

На работе я пытался максимально скрыть причину ухода, так как не хотел лишних слухов и сплетен. Мы вообще широко не анонсировали это решение, знали только очень близкие люди, а учитывая нашу ситуацию, они отнеслись с пониманием. Не обошлось, конечно, без подшучиваний… Например, звоня мне по телефону, друзья спрашивали: «Как там наша молодая мама?» Имелся в виду я, конечно, а не супруга.

Но я ничуть не жалею о своем решении. С тех пор как я вышел в декрет, у меня появилось много свободного времени. Я начал вести блог, благодаря которому познакомился с другими отцами-декретниками, и кардинально изменил точку зрения на декрет: отец такой же полноценный родитель, как и мать, и если семье комфортно, чтобы дома сидел отец, почему бы и нет? Вообще, случаи ухода в декрет у отцов разные: кто-то принял такое решение, так как зарплата супруги была больше, а ипотеку выплачивать надо, кто-то и так работал на фрилансе и так далее. Мы даже создали клуб молодых папаш — @papasclub.ru. Это первое «папское» комьюнити в России.

Надо сказать, в нашей семье никаких сложностей не было, однако когда я начал активно освещать эту тему в блоге, то многие женщины (заметьте — НЕ мужчины) стали писать мне оскорбительные сообщения из серии «ты не мужик», «мужик должен деньги зарабатывать, а не подгузники менять», «как тебе только совесть позволяет сидеть на шее у супруги» и так далее. Я понял, что у нас очень старомодное общество, которое медленно принимает реалии современной жизни. Большинство женщин ждет принцев на коне, которые облегчат их жизнь материально, а они за это готовы исполнять роль домработницы. И когда эти женщины начинают сидеть дома, то звереют, и начинаются семейные скандалы.

У нас в семье все иначе. Моя супруга долго жила за границей и имеет западное мировоззрение. Меня удивило, как на первом свидании она предложила оплатить половину счета. Я, конечно, не позволил, но был поражен: впервые в моей жизни девушка на свидании протянула руку к счету. Забавно, но на тот момент я и предположить не мог, что скоро это станет нормой и для меня. Теперь мы делим все домашние обязанности поровну. Я тоже занимаюсь уборкой, готовкой и прочими домашними делами. У нас нет совместного бюджета — если мы куда-то ходим, то за счет может заплатить как она, так и я. Предыдущий отпуск оплачивал я, до этого спонсором была супруга. Если мы планируем крупные покупки, мы обсуждаем размер накоплений и складываем их.

Полгода назад я вышел на работу, но в другую компанию (на прежнем месте было принято работать с утра до ночи). На собеседовании я рассказал о семейных обстоятельствах, но попросил не распространять эту информацию. Я был удивлен, что уход в декрет не насторожил работодателя. Отнеслись с пониманием. С коллегами общаюсь мало и только по профессиональным вопросам. Душевный подъем, который случился благодаря общению с ребенком, не только не помешал, а, напротив, вдохновил на рост и старание. Я работаю меньше по времени, но это не отражается на карьере, так как мне удается делать то, чего другие не могут и в полный рабочий день.

Теперь я работаю первую половину дня, супруга — вторую. Мы не устаем, у нас больше свободного времени и мы с радостью посвящаем его семье. Я встаю в пять утра, до половины седьмого занимаюсь саморазвитием, читаю, прохожу тренинги. Потом готовлю завтрак себе и малышу. Пока мы завтракаем, наша мама спит. В восемь утра я ухожу. После обеда я возвращаюсь домой, беру ребенка и иду гулять, а мама отправляется на работу. Потом у нас ужин. К восьми часам вечера возвращается супруга. Мы играем с малышом, купаем его и укладываем спать. И у нас остается время на себя.

Раньше я работал по 14 часов в сутки и постоянно жаловался на нехватку времени. А теперь у меня есть и время, и вдохновение, и успешные шаги по карьерной лестнице. Оказалось, что декрет не помеха для всего этого.

Я точно могу сказать, что ни о чем не жалею. Более того, я считаю наш формат декрета отличным решением для современной семьи. Он не мешает самореализации и саморазвитию обоих родителей. Ребенку уже восемь месяцев, и за это время мы с женой стали намного счастливее. С мамой он проводит меньше времени, но воспринимает ее так же, как и дети из обычных декретных историй. Наши родители пытались активно помогать и были рады появлению внука, хотя здоровье и возраст не позволяли проводить с ним много времени. Недавно мы наняли няню, которая помогает нам в уходе за малышом, и у нас появилось еще больше свободного времени для себя.

«Ну что, мамашка, как дела?»

Виктор, отец в декрете, @dekretnyi_papa

До выхода в декрет я работал специалистом отдела развития корпоративных клиентов. Жена — специалист по покупательской психологии. По востребованности это примерно одинаковые специальности.

Мне всегда казалось, что рождение детей — это вполне естественное продолжение семейной жизни. Я точно знал, что хочу большую семью и детей. Поэтому я подбирал себе в пару женщину, у которой были те же ценности и взгляды на жизнь, что и у меня. Я искал уже спутницу жизни, а не просто знакомства. И нашел — на сайте знакомств.

Все тонкости совместной жизни мы обсуждали еще до появления ребенка и вообще до брака. То есть мы еще на берегу подробно обговорили развитие событий в разных ракурсах. Свадьба, недвижимость, дети… Оказалось, что наиболее экономически выгодно для нас обоих — поменяться местами, потому что у жены заработная плата была выше. Для меня это не стало камнем преткновения. Я решил, что этот вариант мне подходит. После рождения ребенка жена пробыла в декрете полгода. Затем заявление на отпуск по уходу за ребенком написал я.

Друзья могли и подшутить, но не злобно. Хотя есть и ребята другой национальности, у которых это не принято. Один мой друг всегда меня подкалывает: «Ну что, мамашка, как дела?» А поскольку он никогда официально нигде не работал (хотя и являлся добытчиком в семье), я тоже могу ему ответить. Это просто дружеские подколы, никаких конфликтов ни с кем на этой почве у меня не было.

У русского человека заложено: «Мужчина должен зарабатывать, а женщина должна сидеть с детьми». Многие отцы в декрете стесняются своего положения, потому что переживают, что о них подумают. А народ так воспитывали — так годами складывался быт. И не было никаких прорывных идей или законопроектов, как в той же Швеции, где мужчина обязан на 90 дней сходить в декретный отпуск. Там это нормальная практика, которая добровольно-принудительно вводилась на законодательном уровне. У нас эта идея никак не пропагандировалась государством и не поддерживалась. Наоборот, всегда считалось, что для мужчины сидеть с ребенком — это стыдно. Всякие программы поддержки и компенсации начали появляться в нашей стране не так давно.

С тех пор как я ушел в декрет, я в первую очередь «прокачался» как отец. Сначала я наивно полагал, что декретный отпуск — это отпуск. Я думал, что наконец отдохну. Я был уверен: ребенок каждые два часа спит, его просто надо иногда переодевать и кормить. На этом все. Я планировал смотреть сериальчики, спать и гулять… Нагулялся я вдоволь! С коляской. По два-три часа.

Я месяца три, наверное, только привыкал к его графику. Для меня это было воспитание. Я себе это представлял более красочными картинками, а оказалось это вообще очень сложно, потому что надо ничего не пропустить, надо соблюдать режим, надо смотреть, чтобы он никуда не влез, не упал с этого пеленальника, чтобы он обкаканный не проходил полдня и чтобы у него жопа потом не воспалилась, в конце концов… Внимательность моя повысилась однозначно. Теперь я знаю: если ребенок на пять минут затих, значит, он где-то ручку поедает или на стене рисует.

Жизнь поменялась кардинально, конечно. Раньше, например, при выходе из дома я брал с собой телефон, наушники, кредитную карточку — и все. Можно хоть два дня домой не возвращаться. А теперь всегда нужно брать целый рюкзак с собой, в котором как минимум влажные салфетки, сменная одежда, водичка для сына, запас еды чуть ли не на сутки, потому что ты можешь встрять в пробку или застрять в лифте — а ребенка надо покормить. Ты должен быть готов к любой, даже самой незначительной катастрофе, когда у тебя ребенок.

Я считаю, что декретный отпуск мужчины отлично укрепляет семейные отношения. Недопонимания становится меньше, потому что мужчина осознает, что сидеть дома с ребенком — это тоже труд. Многие отцы не могут со своими маленькими детьми и одного дня провести, пока жена на маникюре. У меня даже есть такой друг — его сыну сейчас год, и он за этот год недавно впервые остался с ребенком более чем на четыре часа. Для него это был такой стресс — он вообще не знал, что делать. Он мне позвонил и сказал: «Я переживаю — справлюсь ли я?»

Очень легко работать, когда тебе ставят определенные задачи. Ты работаешь по указанию, ты знаешь, что у тебя есть зарплата, что могут быть бонусы, ты знаешь систему и просто должен вовремя выполнять то, что от тебя требуется. Когда ты работаешь на себя — ты работаешь 24 часа в сутки, вся ответственность на тебе. Это то же самое, что быть в декрете. Это значит, что твой директор всегда рядом. Он не даст тебе спокойно сходить даже в туалет. У тебя нет никаких бизнес-ланчей. Ты не можешь с друзьями выйти в курилку. Теперь у меня нет бизнес-ланчей, да и курить я бросил.

Мало какой мужчина готов морально уйти в декрет — это тяжелее, чем кажется. Реально взять эту ответственность на себя под силу не каждому. Мужчине проще выполнять задачи в профессиональной сфере, чем отвечать за беззащитное существо, в котором он еще и не разобрался как в механизме. Мужчине надо, чтобы был двигатель и коробка передач, а тут — какой-то маленький человечек, который может орать и требовать маму. В этом плане время папы начинается тогда, когда ребенок уже более-менее умеет разговаривать. Вот тогда мужчина покупает ребенку игрушки, которых у него не было: купил типа сыну, а играет сам. В декрете с маленьким ребенком не поиграешь, конечно. Когда ребенок маленький — ему и жопу надо мыть по 15 раз в день, и знать, что куда посыпать-присыпать, и в бассейн успеть сводить, и книжку почитать ему, вместо того, чтобы в телефоне посидеть, — надо, чтобы буквы знал! А то бабушки-дедушки приедут, скажут: «А у вас ребенок отстает в развитии, по-моему; не пойму, либо он сильно толстый, либо у него на жопе где-то прыщ выскочил». Далеко не каждый все это выдержит.

Рабочие навыки я, может, и подрастерял, потому что особо не затачиваю пилу в этом направлении. Одно коммерческое предложение я похерил, потому что даже не включил мозг, чтобы нормально снять визитную карточку, — одекретился конкретно! Раньше, конечно, я бы к этому отнесся более структурированно. Написал бы текст, подобрал бы фон, побрился бы хоть. А хочется все-таки и финансово семье помогать, ипотеку надо выплачивать.

Жена работает 5/2, полный день. Для многих такой график становится причиной для ссоры, потому что все мы рано или поздно перегораем, устаем и начинаем тянуть одеяло на себя, пытаясь определить, где мужское дело, а где — женское. Нет, на мой взгляд, в семейном союзе надо друг друга поддерживать в любых бытовых делах. Можно меняться местами, например. Это не значит, что я всегда бегаю в фартуке, но если жена попросит — то с радостью что-нибудь приготовлю. Тем более я люблю готовить, это мое второе образование. И я понимаю, как она устает, потому что я тоже был на ее месте. Жена тоже готовит, когда видит, что я устаю. Посуду моет посудомойка.

Мы с женой в вопросе распределения домашних обязанностей всегда договариваемся. Со стиралкой, например, я не очень дружу — могу не те цвета вместе постирать или с порошком переборщить. Но я могу достать и развесить вещи.

Жена хотела сама подольше побыть в декрете, мы планировали около года, но, к сожалению или к счастью, уже через полгода она вернулась на работу, а я написал заявление на отпуск по уходу за ребенком. Хотя я вижу, как она скучает по сыну. И я очень хочу ей помочь, поэтому стараюсь сейчас подготовить почву для домашнего заработка.

Сейчас я еще в отпуске. К работе я пока не собираюсь возвращаться, хотя изначально планировалось, что я буду дома где-то полтора года, а потом мы будем нанимать няню и задействовать бабушек и дедушек. Но, как показывает практика, чтобы сохранить нормальные отношения, последних лучше держать подальше, а няня — слишком дорогое удовольствие. По московским ценам мы на моем декрете экономим примерно 100 тысяч рублей в месяц на услугах няни и домработницы.

Да и в целом в офис возвращаться мне не хочется. Хочется заниматься своим делом и больше времени уделять семье. Если я вернусь в офис, то потеряю их из виду. Это неблагодарный труд, который ценится, только пока ты приносишь пользу компании. Но как только ты перестаешь им быть нужным — с тобой просто прощаются, несмотря на все твои заслуги. Я думаю, я бы и без декрета постепенно к этому пришел, но не сразу. Рождение ребенка стало стимулом. Без него я и дальше просто мечтал бы об удаленном заработке.

Многие коллеги со старого места работы уже стали руководителями… И мне тоже предлагали должность. Но я знал, что, став руководителем, я совсем перестану видеть семью. Пришлось бы отвечать за людей и по субботам готовить стратегии на квартал, на год… Кому это нужно? Ну заплатит мне компания какие-то бонусы — и что? Буду ли я так счастлив, как сейчас был счастлив, что у меня ребенок уже папкой назвал? Это мое предприятие, это мой бизнес. Я ни о чем не жалею.

«Мне остается только искупать ребенка и немножко посюсюкаться с ним»

Дмитрий, хочет уйти в декрет и подменить жену, @ne_prosto_papa

Сейчас я работаю специалистом по подбору персонала, жена в декрете. До этого она работала психологом в учебном заведении. Года два назад мы поняли, что хотим и готовы стать родителями. Мы готовились, пытались отбросить все вредные привычки, проходили различные анализы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Леденцыыыыы🤪 Публикация от Дмитрий Романов — ProВопросы (@ne_prosto_papa) 3 Ноя 2019 в 6:32 PST Но психологически мы, пожалуй, только сейчас плюс-минус стали готовы к этому. Честно говоря, я вообще не уверен, что можно быть готовым к появлению ребенка на все сто процентов заранее, хотя у нас с женой есть психологическое образование, младшие братья и сестры и так далее. Это совершенно другой опыт. Не сказал бы, что профессиональные навыки как-то помогают мне. Иногда я выступаю как сторонний наблюдатель, вижу, как ребенок развивается, и радуюсь, понимая, что по той или иной теории детской психологии будет после. Так что моя профессия — хорошее подспорье, но не панацея.

Пока я работаю — мне не хватает времени на воспитание ребенка. Жена, находясь в декретном отпуске, проводит большую часть дня с ним. Я могу это делать только по утрам, пока собираюсь на работу. После работы у меня остается только час-полтора, потому что прихожу я достаточно поздно, и мне остается только искупать ребенка и немножко посюсюкаться с ним. Да и с женой мы стали мало общаться, потому что оба устаем. Жена перегружается, потому что 20 часов в сутки она с ребенком. Времени катастрофически не хватает ни на что.

Вот сегодня, например, я работаю из дома, потому что болею. Параллельно помогаю жене и вижу, что она уже не так устает и даже успевает сделать какие-то свои дела. Уйдя в декрет, я смогу гораздо больше времени посвящать семье.

У нас в семье я большую часть дохода приносил еще до того, как появился ребенок. Сейчас на эти деньги и декретное пособие жены мы немножко подужались, но пока нормально существуем. Так что гипотетически, если жена выйдет из декрета, а я в него уйду, мы гораздо сильнее просядем по деньгам, но при этом мы сможем больше времени уделять друг другу и ребенку. Да и времени на дорогу она будет тратить меньше, так как, в отличие от меня, работает неподалеку. Но главное, что, в отличие от стандартных ситуаций, когда мать в декрете, а отец работает и зачастую начинает работать еще больше, совсем переставая видеть семью, мужской декрет оказывается куда более выигрышным решением.

В некоторых странах на законодательном уровне закреплено обязательство отца выйти в декрет вместе с женой хотя бы на 180 дней. Это как раз то время, которое мать и отец должны проводить с ребенком. Если у нас в стране когда-нибудь будет что-то подобное, то будет очень круто. В глобальном смысле такой закон мог бы стать подспорьем, чтобы мы растили здоровые крепкие семьи.

У нас с государством сейчас возник своего рода конфликт интересов: я хочу в декретный отпуск, но не могу, ведь надо деньги зарабатывать. Эту проблему можно решить, например, полным сохранением оклада матери хотя бы на какой-то промежуток времени. Тогда и отец ребенка сможет хотя бы немного снять с себя нагрузку, чтобы больше времени проводить дома. А декретные пособия очень маленькие. Сейчас-то может в декрет уйти кто угодно: и мать, и отец, и бабушка, и дедушка. Это вопрос социальной страховки, которое дает государство. Зачастую, к сожалению, декрет — это большое обременение для семей. И здорово, если под боком есть бабушки и дедушки. А если нет, то можно с ума сойти, если честно.