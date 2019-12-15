Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган поставил ультиматум США
Эрдоган поставил ультиматум США
В мире
В ПАСЕ сделали заявление о статусе ДНР
В ПАСЕ сделали заявление о статусе ДНР
В мире
Самолет вернулся в Шереметьево из-за болезни пассажира
Самолет вернулся в Шереметьево из-за болезни пассажира
Происшествия
В Казахстане захотели переименовать Алматы
В Казахстане захотели переименовать Алматы
СНГ

Медики повезли женщину с инсультом в больницу на полу в электричке 

Вести.Ru 1 час назад
Россиянку с инсультом везли в больницу на полу вагона
Фото: Вести.Ru
В Коми сотрудники медицинской службы транспортировали перенесшую инсульт жительницу поселка Каджером в больницу в Печоре на полу вагона электрички Ираель — Печора. На перевозку ее таким способом и на проблемы с доступом к медицинской помощи в поселке пожаловалась на портале "Активный регион" пользовательница, назвавшаяся дочерью пострадавшей.
По ее словам, женщина два часа лежала на полу в вагоне на тонких носилках перед самым входом, а людям, заходившим в вагон, пришлось переступать через нее.
"Сопровождающая Каджеромской поликлиники каждый раз перед остановкой поезда вставала и предупреждала входящих в вагон людей, чтоб они не наступили на человека", — пишет она.
В своем ответе на жалобу Министерство здравоохранения Республики Коми сообщило, что в Каджеромской участковой больнице оказывается первичная доврачебная и врачебная помощь в амбулаторных условиях и в круглосуточном стационаре. При этом укомплектованность врачами Каджеромской участковой больницы составляет 100 процентов, а средним медицинским персоналом — 90 процентов.
В Казани поженились трансгендеры <br/>
В случае определения у пациентов экстренных показаний для оказания медицинской помощи в стационаре больные транспортируются в Печорскую центральную районную больницу или в другие медицинские организации, добавили в республиканском Минздраве. При этом медицинская эвакуация пациентов с территории обслуживания Каджеромской участковой больницы возможна тремя способами. Это авиатранспорт — специализированный борт центра медицины катастроф, — железнодорожный транспорт — проходящие поезда — и автотранспорт.
Видео дня. Депутат Госдумы подарил главе района баночку вазелина
Вести.Ru: последние новости
Запустить сердце не удалось: главврач немецкой клиники рассказал о смерти Лужкова Запустить сердце не удалось: главврач немецкой клиники рассказал о смерти Лужкова Умер Михаил Ненашев Умер Михаил Ненашев Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу
Комментарии 34 
Теги:
Общество , Минздрав РФ , Печора , Республика Коми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган поставил ультиматум США
Эрдоган поставил ультиматум США 2
В ПАСЕ сделали заявление о статусе ДНР
В ПАСЕ сделали заявление о статусе ДНР 208
Самолет вернулся в Шереметьево из-за болезни пассажира
Самолет вернулся в Шереметьево из-за болезни пассажира 4
В Казахстане захотели переименовать Алматы
В Казахстане захотели переименовать Алматы 24
ЧП в небе: самолет ждет аварийная посадка в Шереметьево
ЧП в небе: самолет ждет аварийная посадка в Шереметьево 10
Видео
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
00:19
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
Происшествия
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
01:14
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со спасением оленей
00:56
Опубликовано видео со спасением оленей
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
01:23
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
Происшествия
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
00:28
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Политика США
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
00:13
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
Происшествия
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:59
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
Происшествия
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
01:40
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
В мире Украина
Россия ответила на претензии Японии
00:58
Россия ответила на претензии Японии
Политика
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
00:03
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение