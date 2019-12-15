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Сенатор рассказала о подготовке законопроекта о бытовом насилии 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Сенатор рассказала о законопроекте о бытовом насилии
Фото: РИА Новости
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия может быть скорректирован с учетом поступающих предложений, в электронной и письменной форме к документу поступило около 10 тысяч инициатив, сообщила РИА Новости в воскресенье замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова, входящая в рабочую группу по проекту закона.
Ранее на сайте Совфеда был представлен законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который предусматривает меры по предупреждению фактов насилия на бытовом уровне. Парламентарии предложили всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря включительно.
"Рабочая группа обсудит все поступившие предложения к законопроекту, на это уйдет примерно 10-14 дней", — отметила Бибикова.
Она затруднилась сказать, будет ли заседание рабочей группы до конца текущего года.
"Предложений много, нужно их посмотреть, проанализировать. С учетом конструктивных предложений, я не исключаю, что текст законопроекта может быть несколько скорректирован", — добавила она.
При этом по итогам обсуждения основного, базового законопроекта по профилактике семейно-бытового насилия будет идти речь о поправках в УК и КоАП, сказала парламентарий.
"В ходе обсуждения проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия должен идти диалог со всем гражданским обществом, в том числе и религиозными организациями", — заключила сенатор.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законодатели не будут спешить с подготовкой итогового варианта законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. По ее словам, документ должен быть сбалансированным, и все конструктивные предложения должны быть учтены.
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Теги:
Общество , Елена Бибикова , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , РИА Новости
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