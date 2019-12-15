Сенатор рассказала о законопроекте о бытовом насилии

Сенатор рассказала о подготовке законопроекта о бытовом насилии

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия может быть скорректирован с учетом поступающих предложений, в электронной и письменной форме к документу поступило около 10 тысяч инициатив, сообщила РИА Новости в воскресенье замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова , входящая в рабочую группу по проекту закона.

Ранее на сайте Совфеда был представлен законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который предусматривает меры по предупреждению фактов насилия на бытовом уровне. Парламентарии предложили всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря включительно.

"Рабочая группа обсудит все поступившие предложения к законопроекту, на это уйдет примерно 10-14 дней", — отметила Бибикова.

Она затруднилась сказать, будет ли заседание рабочей группы до конца текущего года.

"Предложений много, нужно их посмотреть, проанализировать. С учетом конструктивных предложений, я не исключаю, что текст законопроекта может быть несколько скорректирован", — добавила она.

При этом по итогам обсуждения основного, базового законопроекта по профилактике семейно-бытового насилия будет идти речь о поправках в УК и КоАП, сказала парламентарий.

"В ходе обсуждения проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия должен идти диалог со всем гражданским обществом, в том числе и религиозными организациями", — заключила сенатор.