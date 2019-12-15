Киселев высказался о скандале с Би-2

Киселев высказался о вырезанном «Россией-1» слове «протесты» в песне Би-2

Телеведущий Дмитрий Киселев высказался о том, почему телеканал «Россия-1», на котором он ведет программу «Вести недели», вырезал слово «протесты» из песни сайд-проекта группы Би-2 «Куртки Кобейна». Его слова в воскресенье, 15 декабря, приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Киселев отметил, что не знает об этой истории, но, скорее всего, это «глупость какая-то».

«За развлекательные программы я не отвечаю», — подчеркнул он.

При этом телеведущий пообещал, что несколько раз употребит слово протесты в выпуске своей программы, который выйдет в эфире телеканала вечером в воскресенье.

«Я сегодня пользуюсь словом "протест" без ограничения», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».