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Свадьба трансгендеров в России попала на видео 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
В ЗАГСе Казани официально вступила в брак пара трансгендеров. Свадебную церемонию опубликовало издание KazanFirst.
На кадрах жених в костюме и невеста в белом платье с букетом в руках подходят к месту бракосочетания под марш Мендельсона.
Торжество состоялось 12 декабря. Невеста Эрика и жених Виктор познакомились четыре месяца назад, когда оба проходили процесс смены пола. Они решили узаконить свои отношения, проблем с регистрацией брака у них в ЗАГСе не возникло.
«Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — рассказала невеста.
Пара планирует в будущем переехать в Европу, чтобы усыновить там детей.
Эрика уже много лет занимается парикмахерским искусством, а Виктор работает графическим дизайнером.
Издание отмечает, что прежде о свадьбах трансгендеров в республике публично не сообщалось.
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Теги:
Общество , Казань
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