Свадьба трансгендеров в России попала на видео

В ЗАГСе Казани официально вступила в брак пара трансгендеров. Свадебную церемонию опубликовало издание KazanFirst.

На кадрах жених в костюме и невеста в белом платье с букетом в руках подходят к месту бракосочетания под марш Мендельсона.

Торжество состоялось 12 декабря. Невеста Эрика и жених Виктор познакомились четыре месяца назад, когда оба проходили процесс смены пола. Они решили узаконить свои отношения, проблем с регистрацией брака у них в ЗАГСе не возникло.

«Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — рассказала невеста.

Пара планирует в будущем переехать в Европу, чтобы усыновить там детей.

Эрика уже много лет занимается парикмахерским искусством, а Виктор работает графическим дизайнером.

Издание отмечает, что прежде о свадьбах трансгендеров в республике публично не сообщалось.