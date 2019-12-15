Свадьба трансгендеров в России попала на видео 

В ЗАГСе Казани официально вступила в брак пара трансгендеров. Свадебную церемонию опубликовало издание KazanFirst.
На кадрах жених в костюме и невеста в белом платье с букетом в руках подходят к месту бракосочетания под марш Мендельсона.
Торжество состоялось 12 декабря. Невеста Эрика и жених Виктор познакомились четыре месяца назад, когда оба проходили процесс смены пола. Они решили узаконить свои отношения, проблем с регистрацией брака у них в ЗАГСе не возникло.
«Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — рассказала невеста.
Пара планирует в будущем переехать в Европу, чтобы усыновить там детей.
Эрика уже много лет занимается парикмахерским искусством, а Виктор работает графическим дизайнером.
Издание отмечает, что прежде о свадьбах трансгендеров в республике публично не сообщалось.