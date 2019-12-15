Учительница отрезала восьмикласснику челку

Учительница отрезала восьмикласснику чёлку в Волгоградской области

Директор школы № 2 города Палласовка Волгоградская область ) Лидия Авдощенко сообщила, что учительница, которая отрезала чёлку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки.

Чёлка у него свисала прямо на нос. Она принимала у них зачёт, он подошёл к ней с тетрадкой, и она взяла — так наискосочек на один-полтора сантиметра и срезала. Действия учительницы я осуждаю, но она чуть-чуть ему отрезала, — цитирует Авдощенко РИА Новости.

Также она уточнила, что полтора сантиметра отрезанных волос нашли в мусорном ведре. По словам директора школы, после инцидента подросток пошёл на следующий урок, а потом домой. Поэтому она полагает, что ещё больше ему отрезал чёлку кто-то другой.

Как ранее писал NEWS.ru, трое сотрудников школы № 491 в Москве, где девочка провалилась сквозь стеклянный пол, уволены. Речь идёт о директоре учреждения, его заместителе и учителе физкультуры. Такие меры последовали по окончании служебного расследования.