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Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Фото: facebook.
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора — белыми, синими и красными светодиодами. Тестирование освещения по всей длине моста проведено в ночь на воскресенье, сообщает инфоцентр "Крымский мост" на странице в Facebook.
" [Мост] примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать будут", — сказано в сообщении. На странице размещены фотографии подсвеченного арочного участка и всего Крымского моста.
Крымский мост соединяет Керченский полуостров с Таманским. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение началось осенью того же года. Пассажирское железнодорожное движение планируется открыть в конце 2019 года, грузовое — в июне 2020 года.
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