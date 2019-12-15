Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора — белыми, синими и красными светодиодами. Тестирование освещения по всей длине моста проведено в ночь на воскресенье, сообщает инфоцентр "Крымский мост" на странице в Facebook.

" [Мост] примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать будут", — сказано в сообщении. На странице размещены фотографии подсвеченного арочного участка и всего Крымского моста.

Крымский мост соединяет Керченский полуостров с Таманским. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение началось осенью того же года. Пассажирское железнодорожное движение планируется открыть в конце 2019 года, грузовое — в июне 2020 года.