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Россиянам объяснили, почему стоит обойтись без майонеза в новогоднюю ночь 

Рамблер 51 минуту назад
Почему стоит обойтись без майонеза в новогоднюю ночь
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от оливье и «селёдки под шубой», поскольку в них содержится вредный майонез. Новогодние рекомендации от ведомства приводит ТАСС.
«Блюда должны быть легкоусвояемыми, нежирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень», — заявили в Роспотребнадзоре.
Чиновники пояснили, что новогодняя трапеза происходит ночью, когда организм привык отдыхать, и работа пищеварительной системы значительно замедлена. Поэтому лучше есть не холодец и оливье, а запеченное или тушеное мясо птицы, кролика или нежирную рыбу.
«На столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта», — резюмировали в ведомстве.
Отметим, что в России уже давно сложился своеобразный кодекс новогоднего стола. На нем обязательно присутствуют несколько блюд. В их числе салаты оливье и «под шубой» (содержат много майонеза), холодец, бутерброды с икрой.
Ранее «Рамблер» рассказывал о единственном эффективном способе не страдать от похмелья утром 1 января.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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