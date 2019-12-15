Россиянам объяснили, почему стоит обойтись без майонеза в новогоднюю ночь

Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от оливье и «селёдки под шубой», поскольку в них содержится вредный майонез. Новогодние рекомендации от ведомства приводит ТАСС.

«Блюда должны быть легкоусвояемыми, нежирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень», — заявили в Роспотребнадзоре.

Чиновники пояснили, что новогодняя трапеза происходит ночью, когда организм привык отдыхать, и работа пищеварительной системы значительно замедлена. Поэтому лучше есть не холодец и оливье, а запеченное или тушеное мясо птицы, кролика или нежирную рыбу.

«На столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта», — резюмировали в ведомстве.

Отметим, что в России уже давно сложился своеобразный кодекс новогоднего стола. На нем обязательно присутствуют несколько блюд. В их числе салаты оливье и «под шубой» (содержат много майонеза), холодец, бутерброды с икрой.