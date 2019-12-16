В Рязани установили новогоднюю елку из противогазов

В российском городе установили новогоднюю елку из противогазов

В российском городе Рязани рядом со входом в бар Bunker установили новогоднюю елку из противогазов, однако спустя несколько дней префектура района ее демонтировала. Об этом сообщает RZN.info.

По словам хозяина бара Алексея Лощинина, елка соответствует общей концепции заведения и устанавливалась без всякой мысли о плохой экологии. Дело в том, что накануне в городе прошел пикет «Дышим чистым» против загрязнения воздуха, поэтому некоторые люди связали эти два события.

В пресс-службе мэрии заявили, что арт-объект поставили без соответствующего согласования. В администрации пояснили, что все елки, подготовленные предприятиями города, были ранее согласованы и установлены на специальной площадке на Лыбедском бульваре.

Ранее ландшафтный архитектор Полина Соломатина дала совет россиянам по выбору новогодней елки. Она сказала, что живая ель сорта нобилис — лучшее дерево для украшения дома к новогодним праздникам.