Как пройдет Новый год для россиян?

Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Большая часть россиян в новогоднюю ночь останется дома. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Российским союзом туриндустрии , пишет газета «Известия».

66% россиян встретят новый год дома, что на 4% меньше результатов 2018 года. У друзей или родственников праздник отметят 22% опрошенных (против 19% в 2018 году).

Работать в новогоднюю ночь собирается 1% респондентов (2% в 2018 году). 3% россиян отпразднуют наступление 2020 года в поездках по стране, еще 2% — за границей.

Еще 3% респондентов заявили, что не определились с планами на Новый год.

Вместе с тем в Российском союзе туриндустрии считают, что реальное количество путешествующих россиян в разы больше. По данным экспертов, предпочтение внутренним путешествиям отдадут около 20% россиян.