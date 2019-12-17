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Происшествия

Россияне рассказали о своих планах на Новый год 

Парламентская газета + ещё 11 1 час назад
Как пройдет Новый год для россиян?
Фото: PIXABAY.COM
Большая часть россиян в новогоднюю ночь останется дома. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Российским союзом туриндустрии, пишет газета «Известия».
66% россиян встретят новый год дома, что на 4% меньше результатов 2018 года. У друзей или родственников праздник отметят 22% опрошенных (против 19% в 2018 году).
Работать в новогоднюю ночь собирается 1% респондентов (2% в 2018 году). 3% россиян отпразднуют наступление 2020 года в поездках по стране, еще 2% — за границей.
Еще 3% респондентов заявили, что не определились с планами на Новый год.
Вместе с тем в Российском союзе туриндустрии считают, что реальное количество путешествующих россиян в разы больше. По данным экспертов, предпочтение внутренним путешествиям отдадут около 20% россиян.
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Теги:
Общество , Российский союз туриндустрии , газета "Известия"
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