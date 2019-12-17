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Новый 2020 год: россияне озвучили планы 

Рамблер + ещё 20 11 минут назад
Как пройдет Новый год для россиян?
Фото: PIXABAY.COM
Большая часть россиян встретит Новый год дома или на даче вместе с близкими. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».
Дома или на даче с близкими Новый год встретят 63% граждан. В 2018 году о подобных планах заявили на 5% меньше участников опроса. 19% респондентов намерены провести новогоднюю ночь в гостях у друзей (год назад — 17%), 9% — в кафе, клубе или ресторане (на 4% больше в сравнении с прошлым годом).
3% опрошенных собираются встретить Новый год в поездке по России (на 2% больше, что в 2018-м), 2% — в поездке за границу (на 1% больше), 1% в новогоднюю ночь будет работать (на 1% меньше), 3% не определились с планами.
Руководитель научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина, отметив, что в конце 1990-х годов в России укоренилось восприятие Нового года как семейного праздника, подчеркнула, что не значит, будто большинство граждан хотят праздновать его дома.
«Доходы большинства наших жителей пока не позволяют потратить на одну ночь в кафе ощутимую сумму. Люди стремятся сэкономить, рассчитывая, что дома будет все же дешевле», — сообщила она.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Человек года , РАНХиГС
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