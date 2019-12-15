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Украинский астролог предсказал закрытие шоу Скабеевой в 2020 году 

Ura.Ru 37 минут назад
«Скабееву ждут крупные неприятности»
Фото: Ura.Ru
На Украине полагают, что в 2020 году шоу «60 минут» телеведущей Ольги Скабеевой, которое выходит на канале «Россия 1», может закрыться. С таким прогнозом выступил украинский астролог Влад Росс.
«Скабееву ждут крупные неприятности, буквально до закрытия ее передачи «60 минут». Поэтому следующий год, в особенности его конец, окажется для российской журналистки неблагоприятным. И если до осени все будет более-менее, то после этого в профессиональной деятельности ожидаются непредвиденные неприятные перемены. Может быть, сменится программный директор, возможно, сложатся иные обстоятельства, которые приведу к закрытию ее проекта», — сообщил он изданию «Главред».
Росс отмечает, что 2019 год был для Скабеевой очень удачным, а вот в 2020 году успехов ей ждать совсем не стоит. Прежде всего, по мнению астролога, речь идет именно о профессиональной карьере телезвезды.
«Не исключаю, что в отношениях России и Украины начнется потепление. А в таком случае подобная мощная антиукраинская пропаганда станет попросту не нужна. Ведь, как известно, вся передача Скабеевой построена на противостоянии России и Украины», — добавил он.
Ранее сообщалось, что, по мнению представителей партии КПРФ, российские телеведущие Ольга Скабеева, Евгений Попов и Владимир Соловьев предвзято и необъективно рассказывают об Украине, а также нередко демонстрируют в своих шоу ненависть к этой стране.
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Комментарии 88 
Теги:
Общество , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Евгений Попов
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