Украинский астролог Влад Росс предсказал крупные неприятности российской журналистке Ольге Скабеевой, ведущей политического шоу на канале «Россия 1».
«Скабееву ждут крупные неприятности, буквально до закрытия ее передачи «60 минут». Поэтому следующий год, в особенности его конец, окажется для российской журналистки неблагоприятным», — сказал прорицатель.
По его словам, до осени у телеведущей все будет более-менее нормально. Однако затем ее как профессионала ждут «непредвиденные неприятные перемены».
«Может быть, сменится программный директор, возможно, сложатся иные обстоятельства, которые приведу к закрытию ее проекта», — сообщил галактический кудесник украинским СМИ.
Росс предположил, что в отношениях России и Украины начнется потепление. По его мнению, «вся передача Скабеевой построена на противостоянии России и Украины», поэтому Скабеева будет не востребована.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Росс предсказал Украине «расцвет во всех сферах» при правлении Владимира Зеленского. Шестой президент якобы сокрушит олигархов и выведет страну из многолетнего кризиса.
Астролог Росс известен как «ученик Павла Глобы». Сам он называет себя «международным астрологом высшей категории» и «астрополиттехнологом».