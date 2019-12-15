«Скабееву ждут крупные неприятности»

Украинский астролог Влад Росс предсказал крупные неприятности российской журналистке Ольге Скабеевой , ведущей политического шоу на канале «Россия 1».

«Скабееву ждут крупные неприятности, буквально до закрытия ее передачи «60 минут». Поэтому следующий год, в особенности его конец, окажется для российской журналистки неблагоприятным», — сказал прорицатель.

По его словам, до осени у телеведущей все будет более-менее нормально. Однако затем ее как профессионала ждут «непредвиденные неприятные перемены».

«Может быть, сменится программный директор, возможно, сложатся иные обстоятельства, которые приведу к закрытию ее проекта», — сообщил галактический кудесник украинским СМИ.

Росс предположил, что в отношениях России и Украины начнется потепление. По его мнению, «вся передача Скабеевой построена на противостоянии России и Украины», поэтому Скабеева будет не востребована.

Ранее «Рамблер» сообщал , что Росс предсказал Украине «расцвет во всех сферах» при правлении Владимира Зеленского . Шестой президент якобы сокрушит олигархов и выведет страну из многолетнего кризиса.