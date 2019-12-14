Депутат Госдумы Вадим Булавинов, который вручил баночку вазелина областным чиновникам на открытии школы в Нижегородской области, рассказал, зачем сделал это. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По его, словам на это было несколько причин.
"Неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания чуть ли не на крови и фактически к новому году, через год и два месяца смогли достроить", — сказал Булавинов.
Также парламентарий добавил, что чиновники "сорвали национальный проект на год с лишним".
При этом Булавинов отметил, что не понимает ажиотажа вокруг такого подарка, поскольку вазелин "имеет много разных применений".