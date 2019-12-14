Депутат рассказал, почему подарил нижегородским чиновникам вазелин

По его, словам на это было несколько причин.

"Неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания чуть ли не на крови и фактически к новому году, через год и два месяца смогли достроить", — сказал Булавинов.

Также парламентарий добавил, что чиновники "сорвали национальный проект на год с лишним".

При этом Булавинов отметил, что не понимает ажиотажа вокруг такого подарка, поскольку вазелин "имеет много разных применений".