Раскрыты подробности о статье Собчака про смерть Сахарова

Вдова Собчака рассказала подробности о статье мужа про смерть Сахарова

Материалы готовятся специально к 20-летию с момента смерти бывшего мэра Санкт-Петербурга. Нарусова подчёркивает, что в связи с материалом она хотела возбудить расследование по делу о возможном убийстве Сахарова. Правозащитница Елена Боннер отговаривала её делать это.

Она сказала: «нет, его не вернуть, зачем?». Но у него Собчака пафос не в этом, смысл письма в том, что сначала действовали втихаря, а потом начали уже открыто, как с Галей Старовойтовой (депутат Галина Старовойтова была убита в Петербурге в 1998 году. — News.ru), — приводит слова Нарусовой принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Мнение Собчака о возможном убийстве Сахарова, отмечает вдова, основывалось на словах его знакомого учёного-химика. По версии политика, академика отравили ядовитым веществом, которое приводит к остановке сердца и не оставляет следов в организме.

Как ранее писал NEWS.ru, Нарусова отдала для публикации секретную статью мужа, которая была написана к 30-летней годовщине с момента смерти академика Андрея Сахарова.

Материал пролежал «в столе» 21 год. Нарусова рассказала журналистам, что впервые услышала об этой статье, когда приезжала в Париж, чтобы навестить находящегося в изгнании супруга. Собчак очень хотел опубликовать материал в Москве.