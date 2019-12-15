Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США бездоказательно хвастают победой над С-400
США бездоказательно хвастают победой над С-400
Армия
«Приезжал наряд полиции»: у Борисовой хотели забрать дочь
«Приезжал наряд полиции»: у Борисовой хотели забрать дочь
Шоу-бизнес
"Зеленский обещал не допустить Сребреницы в Донбассе"
"Зеленский обещал не допустить Сребреницы в Донбассе"
Политика
Меркель вскрыла антироссийские "консервы"
Меркель вскрыла антироссийские "консервы"
Европа

Вдова Собчака рассказала подробности о статье мужа про смерть Сахарова 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Раскрыты подробности о статье Собчака про смерть Сахарова
Фото: РИА Новости
Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак написал материал, в котором высказывается сомнение в естественности смерти академика Андрея Сахарова, в 1998 году. Сам материал был найден недавно, в настоящее время текст дополняется и готовится к публикации. Об этом в разговоре с журналистами сообщила вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова.
Материалы готовятся специально к 20-летию с момента смерти бывшего мэра Санкт-Петербурга. Нарусова подчёркивает, что в связи с материалом она хотела возбудить расследование по делу о возможном убийстве Сахарова. Правозащитница Елена Боннер отговаривала её делать это.
Она сказала: «нет, его не вернуть, зачем?». Но у него Собчака пафос не в этом, смысл письма в том, что сначала действовали втихаря, а потом начали уже открыто, как с Галей Старовойтовой (депутат Галина Старовойтова была убита в Петербурге в 1998 году. — News.ru), — приводит слова Нарусовой принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Мнение Собчака о возможном убийстве Сахарова, отмечает вдова, основывалось на словах его знакомого учёного-химика. По версии политика, академика отравили ядовитым веществом, которое приводит к остановке сердца и не оставляет следов в организме.
Как ранее писал NEWS.ru, Нарусова отдала для публикации секретную статью мужа, которая была написана к 30-летней годовщине с момента смерти академика Андрея Сахарова.
Материал пролежал «в столе» 21 год. Нарусова рассказала журналистам, что впервые услышала об этой статье, когда приезжала в Париж, чтобы навестить находящегося в изгнании супруга. Собчак очень хотел опубликовать материал в Москве.
Видео дня. Депутат Госдумы подарил главе района баночку вазелина
News.ru: последние новости
Киселёв опроверг заявления о запрете слова «протест» на «России 1» Киселёв опроверг заявления о запрете слова «протест» на «России 1» По словам главврача мюнхенской клиники, у Лужкова случился инфаркт По словам главврача мюнхенской клиники, у Лужкова случился инфаркт Главную новогоднюю ёлку России везут в Кремль Главную новогоднюю ёлку России везут в Кремль
Комментарии 13 
Теги:
Общество , Андрей Сахаров , Григорий Березкин , Галина Старовойтова , Людмила Нарусова , Анатолий Собчак , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США бездоказательно хвастают победой над С-400
США бездоказательно хвастают победой над С-400 5
«Приезжал наряд полиции»: у Борисовой хотели забрать дочь
«Приезжал наряд полиции»: у Борисовой хотели забрать дочь 2
«Зеленский обещал не допустить Сребреницы в Донбассе»
«Зеленский обещал не допустить Сребреницы в Донбассе» 23
Меркель вскрыла антироссийские «консервы»
Меркель вскрыла антироссийские «консервы» 195
Появилось видео стоящего на гречке мальчика
Появилось видео стоящего на гречке мальчика 19
Видео
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
00:19
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
Происшествия
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
01:14
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со спасением оленей
00:56
Опубликовано видео со спасением оленей
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
01:23
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
Происшествия
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
00:28
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Политика США
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
00:13
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
Происшествия
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:59
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
Происшествия
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
01:40
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
В мире Украина
Россия ответила на претензии Японии
00:58
Россия ответила на претензии Японии
Политика
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
00:03
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение