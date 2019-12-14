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Российские школьники изучат Конституцию по-новому 

Рамблер 47 минут назад
Российские школьники изучат Конституцию по-новому
Фото: Пресс-служба «Артек»
Российские школьники будут изучать Конституцию с помощью специального диктанта и мобильных приложений для смартфонов. Об этом заявили в Ассоциации юристов России.
Так, Конституционный диктант уже проходит в Международном детском центре «Артек».
Один из разработчиков текста Конституции РФ, президент Фонда конституционных реформ Олег Румянцев пообщался с артековцами и отметил, что российскую молодежь заботит будущее страны.
«Вопросы, которые я услышал, и проблемы, которые волнуют ребят, оставляют надежду на то, что у нас есть большое будущее. В мире происходят глобальные перемены. В этих условиях мы не должны допустить риск «фиктивного конституционализма», когда Конституция оторвана от жизни, и то, что там записано, мало имеет отношения к повседневной истории. Такого быть не должно! Конституция — это закон для жизни», — сказал Румянцев.
«Активность человека начинается с того, что он знает законы страны и свои права. Сегодня у нас была возможность проверить эти знания в конституционном диктанте, — сказала Ева Кичелюк из Кронштадта.
Аналогичные диктанты проходят в ряде российских школ и образовательных центров. По всей стране в них участвует более 20 000 человек.
Диктант включает вопросы, связанные с правами и свободами человека и гражданина, системой государственного устройства, разделения властей, полномочиями федеральной, региональной и местной власти.
Организаторами диктанта выступили Фонд конституционных реформ и Фонд «Стратегия будущего». Фонды планируют и в дальнейшем знакомить молодежь с избирательной системой. В частности, они намерены разрабатывать учебные видеоролики и мультфильмы для самых маленьких школьников, создать мобильное приложение для смартфонов, которое поможет повысить правовую грамотность юных россиян и их родителей.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Олег Румянцев
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