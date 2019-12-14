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Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес» 

Lenta.ru + ещё 8 37 минут назад
Скандал на «Поле чудес»: Якубович грубо ответил журналистам
Фото: Стоп-кадр из передачи
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович отреагировал на сообщения о том, что в выпуске программы было слово с орфографической ошибкой. Он объяснил это в комментарии Telegram-каналу «Подъем».
«Если вас это интересует, то возьмите себе за труд прежде чем звонить, открыть словарь иностранных слов 1902 года. Составитель Иванов», — заявил Якубович в ответ на вопрос по поводу ошибочного написания.
Выпуск программы вышел 13 декабря в эфире Первого канала. В финальном раунде словом было название вальса, ноты которого бесплатно получал клиент при покупке конфет фабрики Фердинанда Теодора фон Эйнема. Правильный ответ — «монпансье», но на табло оно было без одной «н» в конце. Участник «Поле чудес» отгадал загаданное слово, несмотря на это и стал победителем.
Скандал на «Поле чудес». Допущена ошибка, но «всем пофиг»
Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы Wheel of Fortune («Колесо Фортуны»). Выходящая в России версия — одна из первых развлекательных программ телекомпании «ВИD». Передача начала выходить в октябре 1990 года, ее первым ведущим был Владислав Листьев. С 1 ноября 1991 года и до настоящего времени основной ведущий телешоу — актер Леонид Якубович.
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Комментарии 3 
Теги:
Общество , Другое , Леонид Якубович , Владислав Листьев , Первый канал
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