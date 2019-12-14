Скандал на «Поле чудес»: Якубович грубо ответил журналистам

Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович отреагировал на сообщения о том, что в выпуске программы было слово с орфографической ошибкой. Он объяснил это в комментарии Telegram-каналу «Подъем».

«Если вас это интересует, то возьмите себе за труд прежде чем звонить, открыть словарь иностранных слов 1902 года. Составитель Иванов», — заявил Якубович в ответ на вопрос по поводу ошибочного написания.

Выпуск программы вышел 13 декабря в эфире Первого канала. В финальном раунде словом было название вальса, ноты которого бесплатно получал клиент при покупке конфет фабрики Фердинанда Теодора фон Эйнема. Правильный ответ — «монпансье», но на табло оно было без одной «н» в конце. Участник «Поле чудес» отгадал загаданное слово, несмотря на это и стал победителем.