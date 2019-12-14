Скандал на «Поле чудес»: Якубович грубо ответил журналистам

Телеведущий Леонид Якубович отказался признавать сладкую орфографическую ошибку, допущенную в передаче «Поле чудес». Об этом сообщает телеграм-канал Подъем.

Выпуск программы вышел 13 декабря. В финале надо было угадать название вальса, ноты которого бесплатно получал клиент при покупке конфет фабрики Фердинанда Теодора фон Эйнема. Правильный ответ — «монпансье». Однако на табло слово было без «н» в конце. Якубович признавать ошибку отказался и настаивает на написании «монпасье».

«Если вас это интересует, то возьмите себе за труд прежде чем звонить, открыть словарь иностранных слов 1902 года. Составитель Иванов», — заявил Якубович в ответ на просьбу прокомментировать ошибку в слове «монпансье».

Отметим, что название непростых в орфографическом плане леденцов произошло от имени герцогини Монпансье (Montpensier). Слово малоупотребимо, правильное современное написание — «монпансье». Следуя же логике Якубовича, русские слова необходимо писать с дореволюционными ятями и ерами.