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Скандал на «Поле чудес»: Якубович грубо ответил журналистам 

Рамблер + ещё 10 5 минут назад
Скандал на «Поле чудес»: Якубович грубо ответил журналистам
Фото: Стоп-кадр из передачи
Телеведущий Леонид Якубович отказался признавать сладкую орфографическую ошибку, допущенную в передаче «Поле чудес». Об этом сообщает телеграм-канал Подъем.
Выпуск программы вышел 13 декабря. В финале надо было угадать название вальса, ноты которого бесплатно получал клиент при покупке конфет фабрики Фердинанда Теодора фон Эйнема. Правильный ответ — «монпансье». Однако на табло слово было без «н» в конце. Якубович признавать ошибку отказался и настаивает на написании «монпасье».
«Если вас это интересует, то возьмите себе за труд прежде чем звонить, открыть словарь иностранных слов 1902 года. Составитель Иванов», — заявил Якубович в ответ на просьбу прокомментировать ошибку в слове «монпансье».
Отметим, что название непростых в орфографическом плане леденцов произошло от имени герцогини Монпансье (Montpensier). Слово малоупотребимо, правильное современное написание — «монпансье». Следуя же логике Якубовича, русские слова необходимо писать с дореволюционными ятями и ерами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Краснодаре репетиторы по русскому языку предложили свои услуги, написав объявление с орфографическими ошибками.
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Комментарии 26 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Другое , Леонид Якубович
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