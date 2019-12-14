Какую ловушку таят сайты знакомств

Сексуальные маньяки могут беспрепятственно искать жертв в приложениях для знакомств. Владельцы приложений не проверяют личности пользователей, и открыто признаются, что среди них есть бывшие насильники. Об этом говорится в расследовании американского издания

ProPublica.

Сайты знакомств всегда сообщают, что не проводят проверку на криминал. Они возлагают ответственность на самих пользователей.

Клиенты просто ставят галочку в соглашении об обслуживании, заявляя, что "не совершали сексуальное преступление или любое преступление, связанное с насилием", и не обязаны регистрироваться в качестве сексуального преступника. (В США бывшие маньяки обязаны встать на учет в государственном, федеральном или местном реестре лиц, совершивших преступления на сексуальной почве).

«Конечно, на наших сайтах зарегистрированы сексуальные преступники», — не стал скрывать представитель компании, владеющей Tinder, OkCupid и PlentyofFish. По его словам, невозможно внедрить единый протокол проверки, потому что пользователи не предоставляют о себе полную информацию.

Исследователи проанализировали 150 случаев сексуального насилия с использованием бесплатных приложений для знакомств.

Оказалось, что в 10% случаев напавшими были рецидивисты, отбывавшие срок за сексуальное насилие.

За пять минувших лет число преступлений на сексуальной почве с использованием интернета выросло на 450%.