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Общество

Какую ловушку таят сайты знакомств 

Рамблер 37 минут назад
Какую ловушку таят сайты знакомств
Фото: depositphotos.com
Сексуальные маньяки могут беспрепятственно искать жертв в приложениях для знакомств. Владельцы приложений не проверяют личности пользователей, и открыто признаются, что среди них есть бывшие насильники. Об этом говорится в расследовании американского издания
ProPublica.
Сайты знакомств всегда сообщают, что не проводят проверку на криминал. Они возлагают ответственность на самих пользователей.
Клиенты просто ставят галочку в соглашении об обслуживании, заявляя, что "не совершали сексуальное преступление или любое преступление, связанное с насилием", и не обязаны регистрироваться в качестве сексуального преступника. (В США бывшие маньяки обязаны встать на учет в государственном, федеральном или местном реестре лиц, совершивших преступления на сексуальной почве).
«Конечно, на наших сайтах зарегистрированы сексуальные преступники», — не стал скрывать представитель компании, владеющей Tinder, OkCupid и PlentyofFish. По его словам, невозможно внедрить единый протокол проверки, потому что пользователи не предоставляют о себе полную информацию.
Исследователи проанализировали 150 случаев сексуального насилия с использованием бесплатных приложений для знакомств.
Оказалось, что в 10% случаев напавшими были рецидивисты, отбывавшие срок за сексуальное насилие.
За пять минувших лет число преступлений на сексуальной почве с использованием интернета выросло на 450%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Европе возник огромный интерес к российским маньякам после зверского убийства петербургской аспирантки. У Чикатило и других преступников нашли общую черту.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество
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