В Бурятии 31 декабря объявлен выходным днем

Глава Бурятии подписал указ о переносе выходного дня на 31 декабря для госслужащих

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря для работников госорганов и учреждений республики. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.

"Глава Бурятии своим указом перенес выходный день с субботы, 28 декабря, на вторник 31 декабря для работников госорганов и учреждений Республики Бурятия. Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано перенести выходной день для своих работников", — написал Фишев.

В пятницу Цыденов на своей странице в Facebook разместил проект указа, спросив, поддерживают ли жители республики предложение объявить 31 декабря выходным, но взамен поработать в субботу, 28 декабря. Оставившие под этим постом комментарии (более 80 человек) идею поддержали.

Ранее аналогичную инициативу поддержали власти других регионов РФ, в их числе Кировская, Томская, Псковская, Орловская, Курганская, Владимирская, Свердловская области, Карачаево-Черкесия и Республика Крым.