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Глава Бурятии подписал указ о переносе выходного дня на 31 декабря для госслужащих 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
В Бурятии 31 декабря объявлен выходным днем
Фото: РИА Новости
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря для работников госорганов и учреждений республики. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.
"Глава Бурятии своим указом перенес выходный день с субботы, 28 декабря, на вторник 31 декабря для работников госорганов и учреждений Республики Бурятия. Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано перенести выходной день для своих работников", — написал Фишев.
В пятницу Цыденов на своей странице в Facebook разместил проект указа, спросив, поддерживают ли жители республики предложение объявить 31 декабря выходным, но взамен поработать в субботу, 28 декабря. Оставившие под этим постом комментарии (более 80 человек) идею поддержали.
Ранее аналогичную инициативу поддержали власти других регионов РФ, в их числе Кировская, Томская, Псковская, Орловская, Курганская, Владимирская, Свердловская области, Карачаево-Черкесия и Республика Крым.
Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , Алексей Цыденов , Совет по правам человека , Республика Бурятия
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