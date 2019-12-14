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Тысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках 

Газета.Ru + ещё 25 5 часов назад
«Четко и жестко»: школьников оставили без смартфонов
Фото: depositphotos.com
Более 10 тыс. школ по всей стране полностью или частично отказались от использования учениками телефонов в ходе учебного процесса. В это число вошли образовательные учреждения Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской и Свердловской областей, а также Удмуртии и Магадана. Глава Минпросвещения Ольга Васильева пообещала модернизировать реформу и в итоге запретить мобильные во всех российских школах.
Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила «Российской газете», что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.
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По данным летнего опроса ведомства, 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных во время уроков. Васильева также отметила, что с начала нового учебного года в таких регионах, как Северная Осетия, Ингушетия и Белгородская область, все школы уже ограничили использование учениками мобильных телефонов.
«10 тыс. 628 школ (по всей России — «Газета.Ru») — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков. Камчатский край — 37,5%, Магаданская область — 53,3%, Пермский край — 58,8%, Республика Марий Эл — 63,8%, Удмуртская Республика — 60,9%, Кемеровская область — 67,3%, Курганская область — 50,9%, Свердловская область — 65,3%», — добавила Васильева.
Между тем в июле 2019 года руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в будущем в России могут запретить не только пользоваться, но и приносить мобильные телефоны в школу.
Главный аргумент — многочисленные кражи дорогих смартфонов и ответственность, которую несет за них директор образовательного учреждения.
С полным запретом телефонов в школах согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, они мешают социализации молодежи, так как на переменах дети вместо общения играют в смартфоне. Помимо прочего, наличие у ребенка дорогого гаджета создает социальное неравенство.
При этом спикер Совфеда напомнила, что многие учителя и родители давно высказываются против телефонов в школе, считая, что они отвлекают детей от учебы. Политик также высказалась против интернета в стенах школы.
«Многие формы преступности: доведение до суицида, торговля наркотиками, мошенничество и кибербуллинг — наполняют Всемирную сеть ядом античеловечности. Недаром интернет называют паутиной, в которую легко попадают доверчивые детские души», — пояснила Матвиенко.
Уже в августе рабочая группа, в которую вошли представители Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения, отправила методические рекомендации региональным органам управления образованием. В них ведомства предложили переводить телефоны в беззвучный режим при входе в школу и сдавать их на хранение во время занятий.
«Мы рекомендуем четко и жестко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса», — цитировал слова министра Васильевой на Общероссийском родительском собрании «Интерфакс».
Она отмечала, что в первую очередь министерство ориентируется на международный опыт — те правила, которые уже действуют в Болгарии, Австралии, Венгрии, Франции и Сингапуре.
Политик подчеркнула, что не все московские школы поддержали запрет, так как мобильный телефон используется в образовательном процессе. «Считаю, что на период образовательного процесса он абсолютно не нужен. То количество гаджетов, которое есть у школ, достаточно», — уточняла Васильева.
Однако на этот раз спикер Совфеда Валентина Матвиенко не согласилась со словами Васильевой, а также раскритиковала методические рекомендации ведомств по данному вопросу. По ее мнению, школам необходимо выработать правила использования мобильных телефонов учениками. Она отметила, что в течение года будет вестись мониторинг применения методических рекомендаций, а потому будет проведено еще несколько заседаний по улучшению рекомендаций.
«Я считаю, что сами регионы, сами школы должны продолжить это обсуждение — родительские комитеты, педагогические советы — и выработать решения, которые бы учитывали особенности того или иного региона, той или иной школы», — заключила Матвиенко.
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Теги:
Общество , Социология , Анна Попова , Валентина Матвиенко , Ольга Васильева , Рособрнадзор , Совет Федерации , Роспотребнадзор , Газета.Ru , Интерфакс , "Российская газета" , Белгородская Область , Камчатский Край , Магадан , Магаданская Область , Республика Ингушетия , Республика Северная Осетия — Алания , Удмуртская Республика
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