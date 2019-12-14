«Четко и жестко»: школьников оставили без смартфонов

Тысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках

Более 10 тыс. школ по всей стране полностью или частично отказались от использования учениками телефонов в ходе учебного процесса. В это число вошли образовательные учреждения Северной Осетии Ингушетии , Белгородской и Свердловской областей, а также Удмуртии Магадана . Глава Минпросвещения Ольга Васильева пообещала модернизировать реформу и в итоге запретить мобильные во всех российских школах.

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила «Российской газете», что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.

По данным летнего опроса ведомства, 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддержали ограничение использования мобильных во время уроков. Васильева также отметила, что с начала нового учебного года в таких регионах, как Северная Осетия, Ингушетия и Белгородская область , все школы уже ограничили использование учениками мобильных телефонов.

«10 тыс. 628 школ (по всей России — «Газета.Ru») — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков. Камчатский край — 37,5%, Магаданская область — 53,3%, Пермский край — 58,8%, Республика Марий Эл — 63,8%, Удмуртская Республика — 60,9%, Кемеровская область — 67,3%, Курганская область — 50,9%, Свердловская область — 65,3%», — добавила Васильева.

Между тем в июле 2019 года руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в будущем в России могут запретить не только пользоваться, но и приносить мобильные телефоны в школу.

Главный аргумент — многочисленные кражи дорогих смартфонов и ответственность, которую несет за них директор образовательного учреждения.

С полным запретом телефонов в школах согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко . По ее словам, они мешают социализации молодежи, так как на переменах дети вместо общения играют в смартфоне. Помимо прочего, наличие у ребенка дорогого гаджета создает социальное неравенство.

При этом спикер Совфеда напомнила, что многие учителя и родители давно высказываются против телефонов в школе, считая, что они отвлекают детей от учебы. Политик также высказалась против интернета в стенах школы.

«Многие формы преступности: доведение до суицида, торговля наркотиками, мошенничество и кибербуллинг — наполняют Всемирную сеть ядом античеловечности. Недаром интернет называют паутиной, в которую легко попадают доверчивые детские души», — пояснила Матвиенко.

Уже в августе рабочая группа, в которую вошли представители Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения, отправила методические рекомендации региональным органам управления образованием. В них ведомства предложили переводить телефоны в беззвучный режим при входе в школу и сдавать их на хранение во время занятий.

«Мы рекомендуем четко и жестко исключить использование мобильного телефона во время образовательного процесса», — цитировал слова министра Васильевой на Общероссийском родительском собрании «Интерфакс».

Она отмечала, что в первую очередь министерство ориентируется на международный опыт — те правила, которые уже действуют в Болгарии, Австралии, Венгрии, Франции и Сингапуре.

Политик подчеркнула, что не все московские школы поддержали запрет, так как мобильный телефон используется в образовательном процессе. «Считаю, что на период образовательного процесса он абсолютно не нужен. То количество гаджетов, которое есть у школ, достаточно», — уточняла Васильева.

Однако на этот раз спикер Совфеда Валентина Матвиенко не согласилась со словами Васильевой, а также раскритиковала методические рекомендации ведомств по данному вопросу. По ее мнению, школам необходимо выработать правила использования мобильных телефонов учениками. Она отметила, что в течение года будет вестись мониторинг применения методических рекомендаций, а потому будет проведено еще несколько заседаний по улучшению рекомендаций.