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Толерантность Запада дошла до абсурда — Большой театр обвинили в расизме 

Вести.Ru 1 час назад
Толерантность Запада дошла до абсурда
Фото: www.vesti.ru
Большой театр обвинили в расизме. Прима американского балета посчитала дискриминацией сценические образы труппы. Ее возмутило, что во время репетиции "Баядерки" девушки нанесли коричневый грим.
В традиционном театре вообще, и в балете в частности, это всегда называлось blackface ("блэкфейс"). Когда белокожие артисты наносят грим, чтобы изобразить темнокожего героя. И вдруг арапчата из знаменитого балета "Баядерка" становятся символом мирового расизма.
Зерно сомнения в том, что в Большом театре искусство вышло за рамки пресловутой толерантности, посеяла первая темнокожая прима-балерина Американского театра балета Мисти Коупленд, как бы ненавязчиво выложив фотографию юных танцовщиц Большого в гриме и в черных перчатках и колготках. Лес негативных откликов разрастался на глазах уже в комментариях к посту американской примы.
"Это неприемлемо. Я не могу поверить, что смотрю на это. Как такое может происходить в 2019?"
"Возмутительно, но я уже не удивляюсь расизму в мире".
Сторонники настоящего искусства, а не искусства раздувать скандалы, указывают на важную деталь — исторически в "Баядерке" арапчата танцевали вместе золотым божком, и исполнитель этой роли с головы до пят выкрашен в золотой цвет.
Выкрашенных танцовщиц сторонники так называемого "толерантного" искусства предлагают заменять темнокожими актерами. А вот к золотым претензий нет. Вероятно, пока.
"Есть ли тут расизм с точки зрения Большого театра? Ну, конечно, нет, это культурная традиция. Искусство — это всегда условности, и почему нужно искать чернокожих", — говорит критик Евгений Маликов.
Культурной традицией на Западе, похоже, становится упрекать русских, да и не только их, в дискриминации и расизме. Мол, тема уж больно чувствительная для афроамериканского общества. При этом отношение в России, скажем, к празднованию Дня Победы, в Штатах ставят под вопрос.
"Это же дошло уже до абсурда. Из "Острова сокровищ" вырезается фраза про "проклятого голландца", потому что она оскорбляет чувства. Теперь нельзя гримироваться. Параллельно вся эта публика начинает говорить: "Почему-то Россия отмечает 9 мая, то есть то, что Великобритания отмечает победу в Первой мировой, — это нормально, а то, что в России происходит, — это преподносится через призму расизма и шовинизма", — говорит политолог Армен Гаспарян.
В Большом театре, который сейчас готовится к летним гастролям в США, такой реакции даже удивились. За более чем вековую историю постановки такое впервые.
"Балет "Баядерка" прошел в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет".
Тему расизма в Instagram темнокожей балерины, конечно же, поддержали не все. При этом немало подписчиков уже поведение американки расценили как bullying of the kids, или издевательство над детьми. После ссылки на юных танцовщиц Большого театра все разом удалили свои аккаунты.
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Теги:
Общество , Евгений Маликов , Армен Гаспарян
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