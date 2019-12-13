Журналистов из России не пустили на Украину

Журналистов НТВ не пустили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "нормандской четверки" предложил российским журналистам приехать в страну. Съемочная группа НТВ решила воспользоваться случаем, но получила отказ во въезде в киевском аэропорту, сообщает телеканал "360".

По словам корреспондента НТВ Сергея Савина, он вместе с журналистами прилетел в аэропорт Борисполь утром 13 декабря.

"Сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать", — отметил он.

Съемочная группа собиралась сделать материал по убийству Павла Шеремета , переговорам по транзиту газа, ситуации в Донбассе и обмену пленными, который обещал Зеленский.