Журналистов из России не пустили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "нормандской четверки" предложил российским журналистам приехать в страну. Съемочная группа НТВ решила воспользоваться случаем, но получила отказ во въезде в киевском аэропорту, сообщает телеканал "360".
По словам корреспондента НТВ Сергея Савина, он вместе с журналистами прилетел в аэропорт Борисполь утром 13 декабря.
"Сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать", — отметил он.
Съемочная группа собиралась сделать материал по убийству Павла Шеремета, переговорам по транзиту газа, ситуации в Донбассе и обмену пленными, который обещал Зеленский.
"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы, на въезд на Украину. Официальная причина — я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь", — рассказал Савин.