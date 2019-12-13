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Прогноз погоды на Новый год: Россиян ждут аномальные дожди 

Рамблер 1 час назад
Прогноз погоды на Новый год: Россиян ждут аномальные дожди
Фото: РИА Новости
Погода под Новый год на северо-западе России будет аномальной. Об этом со ссылкой на «Гисметео» сообщает «Свободная пресса».
В Санкт-Петербурге температура в течение оставшихся дней декабря и в начале января будет колебаться между -4 градусами и +3 градусами. Все это время там будет идти либо дождь, либо дождь со снегом.
Температура в Пскове на протяжении ближайших недель будет плюсовой (временами +5 градусов), дожди будут идти большую часть времени, не исключено выпадение мокрого снега.
В Вологде до 21 декабря температура будет 0…-3 градуса, потом похолодает до -14 градусов, потом до -21 градуса, но с 26 декабря и до конца первой недели января температура будет составлять +1…-3 градуса. Все это время будет пасмурно.
В Мурманске в ближайший месяц будет минусовая температура (-1…-6 градусов). После 20 декабря там возможно выпадение сильного снега.
В Сыктывкаре к 20 декабря похолодает до -20 градусов, после — до -26 градусов, в конце декабря потеплеет до −2…−8 градусов, в начале января характер погоды не изменится. С конца декабря прогнозируется выпадение небольшого снега.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Погода , Санкт-Петербург
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