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Российские туристы не смогут ввозить в Европу овощи и фрукты 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Россияне не смогут ввозить в Европу овощи и фрукты
Фото: РИА Новости
С середины декабря без фитосанитарного сертификата российские туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока или огурца, сообщает АТОР.
По сообщению таможни Финляндии, с 14 декабря 2019 года в ЕС вступает в силу новое фитосанитарное законодательство, которое ограничивает ввоз физическими лицами из-за пределов ЕС растений и продукции растительного происхождения без фитосанитарного сертификата. При его наличии ввозить свежие фрукты, овощи и ягоды можно в количестве, не превышающем двух килограмм.
Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшочных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток.
Фитосанитарные требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.
"Физическое лицо не может ни ввозить, ни заказывать в интернет-магазине из-за пределов ЕС даже одно яблоко или апельсин, не имея фитосанитарного сертификата", — говорится в материалах финской таможни.
Контроль за ввозом будет на всех пунктах въезда: как автомобильных, так и морских и в международных аэропортах. При добровольной сдаче продукции санкций к въезжающим применяться не будет.
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Теги:
Общество , Другое , ЕС , Финляндия
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